Кевин Спейси се завръща! Първа роля след скандала

Американският актьор Кевин Спейси се очаква да поеме главната роля във военна драма за Втората световна война, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Проектът, озаглавен "Melodies in the Forest", е продукция с по-малък мащаб на режисьора Роберто Липолис и ще бъде предлаган на филмовия пазар в рамките на кинофестивала в Кан. Снимките се планират да започнат през октомври в Италия и Чехия. По информация на изданието Deadline, Спейси ще влезе в ролята на диригент, чиято тайна история от войната излиза наяве по драматичен начин.

В последните години двукратният носител на награда "Оскар" не е участвал в големи холивудски продукции, припомня ДПА.

Кариерата на Спейси беше засегната от обвинения в сексуални посегателства, отправени срещу него в контекста на движението #АзСъщо (#MeToo), включително от актьора Антъни Рап, като Спейси отрича обвиненията.

През 2022 г. съд в Ню Йорк го призна за невинен, а през 2023 г. той беше оправдан и по дело във Великобритания, по което четирима мъже го обвиняваха в сексуални посегателства. Другите производства срещу него също бяха прекратени или оттеглени, уточнява още ДПА.

