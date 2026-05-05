Кевин Спейси се завръща! Първа роля след скандала

В последните години двукратният носител на награда "Оскар" не е участвал в големи холивудски продукции

05 май 26 | 19:41
Агенция Стандарт

Американският актьор Кевин Спейси се очаква да поеме главната роля във военна драма за Втората световна война, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Проектът, озаглавен "Melodies in the Forest", е продукция с по-малък мащаб на режисьора Роберто Липолис и ще бъде предлаган на филмовия пазар в рамките на кинофестивала в Кан. Снимките се планират да започнат през октомври в Италия и Чехия. По информация на изданието Deadline, Спейси ще влезе в ролята на диригент, чиято тайна история от войната излиза наяве по драматичен начин.

В последните години двукратният носител на награда "Оскар" не е участвал в големи холивудски продукции, припомня ДПА.

Кариерата на Спейси беше засегната от обвинения в сексуални посегателства, отправени срещу него в контекста на движението #АзСъщо (#MeToo), включително от актьора Антъни Рап, като Спейси отрича обвиненията.

През 2022 г. съд в Ню Йорк го призна за невинен, а през 2023 г. той беше оправдан и по дело във Великобритания, по което четирима мъже го обвиняваха в сексуални посегателства. Другите производства срещу него също бяха прекратени или оттеглени, уточнява още ДПА.

