Агата Кристи съветва да се женим млади. Причината е доста иронична
Темата за брака се появява в произведенията на Кристи, което прави цитата за ранния брак още по-интересен
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Темата за брака се появява в произведенията на Кристи, което прави цитата за ранния брак още по-интересен
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