Най-секси спортистът показа какво прави в свободното си време

Едно е сигурно – Виктория и Дейвид Бекъм ядат биопродукция и то отгледана лично от тях. На 21 октомври бившият професионален футболист сподели видеоклип в Instagram, в който показва прясно набран от градината му червен лук. Новият зеленчук само допълва гамата от отглеждани от него зеленчуци като моркови и краставици.

50-годишният бивш спортист се радва истински на земеделския живот, който води с 51-годишната Виктория в дома им в провинцията Котсуолдс, Англия.

Виктория и Дейвид Бекъм показаха как събират впечатляващи зеленчуци от домашната си градина. В началото на клипа, заснет от Виктория, Дейвид подава глава иззад зеленчуковата си градина и обявява „фасул“.

„Обичам бакла“, отговаря Виктория.

На друго място в просторната градина Дейвид се изправи на ръце и колене, за да откъсне прясно узрял червен лук. Бившият „Най-секси спортист в света“ също така полива обилно растенията, като обикаля с гордост из градината с пръскачка. В един момент Дейвид игриво се втурва след жена си, опитвайки се да я намокри.

Източник: Tialoto.bg

