Представиха смартфон с уникална озвучителна система

Дъщерната марка на Xiaomi – Poco – представи новото си поколение смартфони F8, като акцентът този път пада върху аудио преживяването. Брандът си партнира с Bose, известен производител на висококачествени аудио системи, за да отличи устройствата от останалите достъпни флагмани на пазара.

И Poco F8 Pro, и Poco F8 Ultra идват със стерео високоговорители, калибрирани от специалистите на Bose, а версията Ultra получава и вграден субуфер, който според компанията гарантира по-мощни и наситени басови честоти.

Моделите предлагат два звукови профила, създадени съвместно с Bose. Режимът Dynamic подсилва ниските честоти, докато Balanced поставя акцент върху вокалите и осигурява по-естествен и равномерен звук. От Bose уточняват, че партньорството с Poco дава резултат под формата на по-детайлен и обемен аудио почерк за мобилни устройства.

По отношение на хардуера конфигурациите отговарят на очакванията за достъпни флагмани. Poco F8 Ultra разчита на чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, разполага с 6.9-инчов OLED дисплей, тройна камера с 50MP основен сензор и включва поддръжка за безжично зареждане.

Poco F8 Pro предлага миналогодишната платформа Snapdragon 8 Elite, 6.59-инчов екран и по-опростена камера система. И двата смартфона са сертифицирани по IP68 за водо- и прахоустойчивост и са оборудвани с батерии с капацитет 6000 mAh.

