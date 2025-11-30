5 начина да ускорите вашия Wi-Fi рутер, без да харчите и стотинка

Бавният интернет е може би едно от петте най-лоши преживявания за всеки потребител. Опитвате се да гледате любимото си предаване в Netflix и то постоянно не се зарежда. Или видео разговор замръзва в най-неподходящия момент. Още по-лошо е, че когато се опитвате да играете игра с приятели онлайн, връзката продължава да прекъсва.

Експертите на BGR са съставили няколко прости начина за оптимизиране на вашия Wi-Fi рутер, без да харчите много пари за mesh системи или нов рутер.

Преместете рутера

Местоположението на вашия рутер е по-важно, отколкото си мислите. Стени, мебели и дори аквариуми могат да блокират Wi-Fi сигналите, преди да достигнат до вашите устройства.

Експертите казват, че идеалното място за рутер е централна, открита зона на апартамента (или къщата) на височина 1,5-2 метра. Но колкото по-високо, толкова по-добре.

Добра идея е също да държите рутера си далеч от електронни устройства, които причиняват смущения, като например микровълнови фурни, безжични телефони, бебефони и Bluetooth високоговорители.

Регулирайте антените на рутера

Антените, стърчащи от рутера, не са просто за показ. Те са от решаващо значение за Wi-Fi покритието, но повечето от нас просто ги настройват веднъж (често насочени право нагоре) и никога повече не ги докосват. Това може да създаде неравномерно покритие в целия дом и да остави слаб прием в отдалечени стаи.

Опитайте да насочите едната антена нагоре, а другата под ъгъл, за да направите покритието по-равномерно.

Променете честотната лента на 5 GHz (ако е възможно)

Съвременните двубандови рутери поддържат едновременно ленти от 2,4 GHz и 5 GHz. Първият осигурява по-голям обхват и по-добро проникване през стени, докато вторият предлага по-високи скорости на пренос на данни, идеални за игри, стрийминг или видео разговори.

За да превключвате между Wi-Fi честотни ленти, изберете желаната честотна лента в мрежовите настройки на вашия компютър или в настройките на рутера. Някои рутери ви позволяват едновременно да активирате честотните ленти 2,4 GHz и 5 GHz, създавайки две отделни Wi-Fi мрежи.

Промяна на Wi-Fi канала

В жилищните сгради, съседните рутери често запушват един и същ канал, създавайки смущения. В настройките на вашата безжична мрежа можете ръчно да изберете по-малко натоварен канал – това веднага ще подобри качеството на връзката. Това важи особено за честотната лента 2,4 GHz.

Актуализирайте фърмуера на вашия рутер

Понякога старият фърмуер на рутера може да забави скоростта ви, да стане бъгав или да управлява трафика неправилно. Влезте в уеб контролния панел на рутера си (обикновено чрез IP адреса, отпечатан на рутера), намерете секцията за актуализация на фърмуера и инсталирайте най-новата версия.

Целият процес отнема няколко минути и вашият рутер ще се рестартира, когато приключи.

