Тези грешки при зареждането на таблета убиват батерията

Съвременните таблети издържат средно 6-8 часа с едно зареждане, но животът на батерията намалява с възрастта, а някои ежедневни навици ускоряват този процес. Има няколко сценария, които значително влияят на живота на батерията с течение на времето.

Оставяте устройството да се зарежда цяла нощ

Повечето модели спират зареждането при 100%, но продължават да получават ниски токове по време на продължителни периоди на свързване, за да поддържат батерията напълно заредена. Този режим увеличава деградацията на клетките. Оптималният диапазон на зареждане за литиево-йонни батерии е приблизително 20-80%.

Редовни изразходвания на батерията до нула

Таблетите се изключват, когато оставащият заряд е нисък, за да предпазят батерията, но по-нататъшното саморазреждане се случва неконтролируемо. При ниски напрежения химията на литиево-йонните клетки се разрушава и батерията губи способността си да съхранява заряд или спира да го приема напълно.

Използване на неоригинални, евтини или неправилно подбрани зарядни устройства

Нискокачествените захранвания често произвеждат нестабилно напрежение, неправилно управляват тока, прегряват или нямат защитни схеми. Това ускорява износването на батерията и може да повреди самия таблет. Сертифицираните зарядни устройства – Apple MFi, USB-PD и други – са оборудвани с контролери, които предотвратяват пренапрежения и прегряване.

