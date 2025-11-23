Разкриха кога Apple ще пусне нов бюджетен модел MacBook

Apple се готви да пусне на пазара три устройства до пролетта на 2026 г., включително бюджетен модел MacBook. Анализатори от GF Securities отбелязват, че

лаптопът ще бъде представен заедно с iPhone 17e и новия iPad от 12-то поколение.

Apple планира да използва мобилния SoC A18 Pro в този MacBook, вместо чипове от серията M. Този ход веднага обяснява ценовия диапазон от $600 до $900, което го прави модел от начално ниво за студенти и малки фирми.

Характеристики на бюджетния MacBook:

· 13,6-инчов LCD дисплей.

· Чип A18 Pro

· USB 3.2 Gen 2 без Thunderbolt.

· Калъф тип MacBook Air

· Тракпад с вибрация, но без подсветка на клавиатурата.

· 12 GB RAM и 256 GB място за съхранение.

В същото време Apple преструктурира графика си за пускане на пазара.

Най-висококачествените iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и сгъваемият iPhone Fold ще бъдат пуснати през есента на 2026 г., докато базовите iPhone 18, 18e и iPhone Air 2 ще бъдат пуснати през пролетта на 2027 г.

Поради края на поддръжката на Windows 10, много потребители са принудени да обновят устройствата си, а Apple иска да поеме някои от тези подобрения.

