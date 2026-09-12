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Apple показа новия iPad Air

Apple показа новия iPad Air

Сан Франциско. Apple разкри новия таблет iPad Air, който е по-тънък от предишната версия. 9.7-инчовият компютър е 7,5 мм дебел и тежи 0,45 кг, което...

22 октомври | 20:45
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