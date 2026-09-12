Разкриха кога Apple ще пусне нов бюджетен модел MacBook
Много потребители са принудени да обновят устройствата си
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Много потребители са принудени да обновят устройствата си
Лаптоп с убийствени характеристики
Първоначално Apple се съгласи на споразумение в средата на 2022 г., но сега то беше одобрено
Сан Франциско. Apple разкри новия таблет iPad Air, който е по-тънък от предишната версия. 9.7-инчовият компютър е 7,5 мм дебел и тежи 0,45 кг, което...
Анализаторът на Apple продукти Минг-Чи Куо от фирмата KGI Securities обобщи очакванията си за компанията пред специализираното издание 9to5Mac. Спор...