Нова цена за един вид визи. Външно предлага увеличение с една пета

Министерството на външните работи предлага таксата за приемане и обработване на заявления за визи за дългосрочно пребиваване в България да бъде увеличена с 20%. Ако промяната бъде приета, цената на т.нар. виза тип D ще нарасне от 100 на 120 евро. Предложението е публикувано за обществено обсъждане и засега не е влязло в сила.

Виза D се издава на чужденци, които възнамеряват да пребивават продължително или постоянно в България. От МВнР обясняват, че увеличението е необходимо заради нарасналите административни и материално-технически разходи, както и за да бъде българската такса доближена до нивата в останалите държави от Европейския съюз.

Проучване на ведомството показва, че средната такса за национална виза за дългосрочно пребиваване в ЕС е около 113 евро. Почти половината държави вече са определили цена от 120 евро или повече, което поставя сегашната българска такса от 100 евро под средното европейско равнище.

МВнР посочва и друга причина за промяната. Според ведомството по-ниската цена на визата спрямо други държави от Шенген може да направи България по-привлекателна като входна точка за миграционен натиск и опити за злоупотреба с режима за пребиваване. По-ниската такса може да насърчи подаването на повече заявления, включително такива, които впоследствие ще бъдат отхвърлени, но въпреки това изискват обработка, време и човешки ресурс.

От министерството смятат, че по-високата такса ще има и регулаторен ефект, като едновременно ще намали натоварването върху консулските служби и миграционните органи.

Предложеното увеличение няма да засегне членовете на семейства на български граждани. По силата на действащото законодателство те са освободени от заплащане на визова такса при обработването на заявление за виза.

Промяната засега остава само предложение. До окончателното й приемане таксата за виза D продължава да бъде 100 евро.