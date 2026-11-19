Очакваните 70 000 дози противогрипни ваксини за свободния пазар вече са пристигнали в България, но все още не могат да бъдат закупени от аптеките. Продажбите се очаква да започнат до два-три дни, след като приключи процедурата по освобождаване на партидата. Това съобщи пред БНТ председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Въпреки добрата новина количествата се оказват недостатъчни заради огромния интерес към имунизацията.

До три дни ваксините влизат в аптеките

Първоначално обявеният период за доставката беше между 9 и 13 ноември, но към 19 ноември ваксините все още не са достигнали до аптечната мрежа. Според Николай Костов причината е процедурата по освобождаване на партидата, която обикновено отнема до седем дни.

„За съжаление, още не. Предполагам, до 2-3 дни ще бъдат в аптеките. Има процедура по освобождаване на партидата, която обикновено отнема до 7 дни“, обясни той.

От представителството на фирмата производител в България уточниха пред БНТ, че 13 ноември не е бил окончателен срок, а ориентировъчна дата. Точният момент на пристигане зависи и от транспортирането на ваксините, поради което е възможно отклонение от няколко дни.

Търсенето е много по-голямо от доставките

Освен пристигналите 70 000 дози се очаква още една доставка от 30 000 ваксини след около седмица. Така общото количество за свободния пазар ще достигне приблизително 100 000 дози, което според фармацевтите е крайно недостатъчно.

„Всъщност сега ще бъдат около 100 хиляди, защото очакваме още 30 хиляди след около седмица. Те са крайно недостатъчни. Необходими са поне още 80 хиляди дози, горе-долу, за да задоволим търсенето“, предупреди Костов.

За сравнение, през миналата година на свободния пазар са били осигурени около 180 000 дози и всички са били изкупени. Дори тогава интересът е надхвърлял предлагането. Сега се очаква в най-добрия случай на една аптека да се паднат едва 15-20 ваксини.

Заради ограничените количества аптеките не изготвят предварителни списъци с желаещи. „Има много голям интерес. Имаме запитвания отвсякъде, но ваксините, които очакваме да дойдат, са много малко. Така че не правим списъци, за да не разочароваме хората“, обясни председателят на асоциацията.

Необичайно голямо закъснение

Другият сериозен проблем е времето на доставките. През миналата година противогрипните ваксини за свободния пазар са пристигнали още в началото на октомври, докато сега хората продължават да ги чакат през втората половина на ноември.

Николай Костов определи забавянето като безпрецедентно за последните години. Той обърна специално внимание на хората от рисковите групи, които имат най-сериозни основания да се предпазят от грипна инфекция.

„Има доста хора, които са в рискови категории. Имат болни в семейството, те самите са болни, страхуват се от такава грипна инфекция. Имат съвсем сериозно основание да се ваксинират“, посочи той.

От фирмата производител потвърдиха, че допълнителните 30 000 дози са предвидени за българския пазар и се очаква да бъдат налични съвсем скоро.