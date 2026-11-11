Преди новата усмивка: Какво трябва да знаем за здравето на венците

Лятото обикновено оставя след себе си хубави спомени, снимки от морето и понякога по някой проблем със зъбите. Сред сладките напитки, късните вечери и пътуванията лесно пренебрегваме обичайните грижи за устната хигиена.

Последствията често се усещат едва след отпуската. Венците започват да кървят при миене, зъбите стават чувствителни към студено или се появява неприятен дъх. Обикновено подминаваме тези признаци, особено когато не са придружени от болка.

Есента и захлаждането ни връщат към обичайния ритъм, а с него идва и времето за отлаганите прегледи. За хората, които обмислят импланти, фасети, коронки или ортодонтско лечение, това е добър момент да започнат подготовката. Състоянието на венците и тъканите около зъбите има пряко отношение към успеха на всяка от тези процедури.

Понякога пациентът идва за фасети или имплант, а при прегледа установяваме възпаление на венците или загуба на кост, за които дори не е подозирал. Подобни проблеми могат да се развиват с години без болка и да наложат промяна в първоначалния план за лечение.

Защо всичко започва от венците

Кървенето при миене на зъбите е един от най-честите признаци на гингивит. При навременно лечение възпалението обикновено отшумява без трайни последици. При пародонтита обаче са засегнати и тъканите, които поддържат зъбите. Постепенно се губи кост, венците могат да се отдръпнат, а в напредналите случаи зъбите започват да се разклащат. Особено неприятно е, че заболяването може да прогресира дълго време без сериозни оплаквания.

Преди поставянето на фасети, коронки или импланти е важно да бъдат отстранени натрупаните зъбен камък и бактериална плака. Ако има пародонтит, лечението включва и почистване под венците, а при по-сериозно увреждане може да са необходими допълнителни процедури.

Какво трябва да знаем преди фасети, импланти и алайнери

При бондинга и фасетите дори лекото възпаление на венците може да затрудни оформянето и залепването на възстановяванията. При имплантите последствията могат да бъдат по-сериозни. Пациентите с пародонтит са изложени на по-висок риск от периимплантит, при който възпалението около импланта може да доведе до загуба на поддържаща кост. В тежки случаи това застрашава самия имплант.

Днес можем да планираме тези процедури с много по-голяма точност. Интраоралните скенери създават дигитален триизмерен модел на зъбите, който се използва при изработването на коронки, фасети и прозрачни алайнери. Когато планираме имплант, 3D рентгеновото изследване ни помага да оценим наличната кост и разположението на съседните анатомични структури.

При ортодонтското лечение също е необходима предварителна оценка на пародонта. Брекетите и алайнерите преместват зъбите постепенно, затова при пациенти с костна загуба трябва да сме особено внимателни с планирането и проследяването на лечението.

Д-р Йорданка Панайотова

Тютюнопушенето е друг сериозен риск, особено преди импланти и хирургични процедури. Цигареният дим, пълен с множество отделяни токсини, затруднява заздравяването, увеличава риска от пародонтит и може да повлияе неблагоприятно на резултатите от лечението. При пушачите възпалените венци понякога кървят по-слабо, което създава погрешното впечатление, че са здрави, и може да забави откриването на заболяването.

Отказването от цигарите е особено важно преди поставяне на импланти или костна регенерация. За пушачите, които не успяват да се откажат, все по-често се обсъжда потенциала за намаляването на вредата чрез т.нар. бездимни алтернативи, като никотиновите паучове и другите продукти, при които липсва процес на горене. Именно горенето е основен източник на множество токсични вещества в цигарения дим. Пълното преминаване към определени бездимни продукти може значително да намали излагането на част от тези токсични вещества.

Дългосрочното въздействие на различните бездимни продукти върху венците и заздравяването след хирургични процедури обаче все още се изследва. При предстоящо имплантологично лечение най-добрата препоръка остава отказването от пушенето, а по възможност и от никотина.

Колко умна може да бъде една четка за зъби?

Оказва се, че дори миенето на зъбите има какво да спечели от изкуствения интелект. Новите електрически четки предупреждават, ако натискаме прекалено силно, следят времето за почистване, а някои модели използват AI, за да анализират движенията ни и да показват кои участъци пропускаме. Колкото и старателно да мием зъбите си, често търкаме едни места прекалено силно, а други пропускаме, без да се усетим.

При хората с брекети, импланти или пародонтит междузъбните четки и оралните иригатори също могат да бъдат от голяма полза. Важното е да бъдат подбрани според състоянието на зъбите и венците.

В кабинета все по-широко се използват системи, които почистват с фина струя от въздух, вода и специален прах. Те отстраняват щадящо бактериалния биофилм и повърхностните оцветявания, включително от труднодостъпни места и около определени ортодонтски конструкции и импланти. Натрупаният зъбен камък се премахва с ултразвукови или ръчни инструменти.

При пародонтит поддържащите посещения често са на всеки три или четири месеца, а при здрави венци и нисък риск могат да бъдат по-редки. Есенно-зимния период е подходящ да направим профилактичен преглед, особено ако планираме импланти, фасети или алайнери. По-добре е да открием и лекуваме евентуалните проблеми сега, отколкото да разберем за тях, когато лечението вече е започнало.

* Д-р Йорданка Панайотова завършва Стоматологичния факултет на Медицински университет – София с отличен успех. Защитава специалности по „Обща стоматология“ и „Научна медицинска информация“.

През 1995–2000 г. работи като специалист в „Юниордент“. След основаването на катедра „Пародонтология“ във Факултета по дентална медицина към МУ–София през 2000 г. печели конкурс за хоноруван асистент в университета, където преподава и до днес.

През 2017 г. д-р Панайотова завършва и следдипломна специализация по пародонтология в Университета в Генуа. Интересите ѝ са насочени предимно към хирургичното пародонтално лечение и има значителни успехи в запазването на естествените зъби при пародонтит, както и в областта на костната регенерация.

През 2017 г. д-р Панайотова става част от екипа на Клиниката по имплантология на ЕО ДЕНТ, където прилага професионалните си и висококвалифицирани умения в лечението на гингивити и пародонтити, за което е удостоена с приза „Лекар по дентална медицина на 2021 г.“

Тя е член на Етичната комисия към конгреса на Българския зъболекарски съюз и е автор на множество публикации, посветени на профилактиката и лечението на пародонтални заболявания.