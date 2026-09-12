Силиконът стана демоде, миски свалят имплантите
В глобален план също се наблюдава отдръпване от прекомерната естетична намеса
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В глобален план също се наблюдава отдръпване от прекомерната естетична намеса
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Стартъпът за мозъчни чипове иска да използва импланти, за да свърже мозъка с компютър
Компанията му "Нюралинк" получи разрешение от властите в САЩ
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Френски учени са обезпокоени от редкия вид тумор на лимфната система Френската агенция за безопасност на лекарствата е разтревожена от нов вид рак на...
Марсилия. Шефът на френската компания, която разпространи дефектни силиконови импланти за гърди, бе осъден на 4 години затвор за измама, информира BBC...