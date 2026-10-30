Лекари предлагат решение за недостига на противогрипни ваксини

Повече българи могат да получат безплатни противогрипни ваксини, ако бъдат променени правилата за разпределяне на наличните дози. Това предлагат общопрактикуващите лекари на фона на забавените доставки и недостига на ваксини в някои райони на страната. Според тях е необходимо неизползваните количества да могат лесно да се прехвърлят между лекарските кабинети, а при наличие на остатъчни дози да се разширят възрастовите групи за безплатна имунизация.

Предложенията представи председателят на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари доц. д-р Любомир Киров пред БНТ.

Как ваксините могат да стигнат до повече хора

Основният проблем е неравномерното разпределение на доставките. В някои райони личните лекари вече са получили част от необходимите количества, докато в други все още очакват първите доставки. Снабдяването на аптеките също е затруднено, което ограничава възможностите на хората сами да закупят ваксина.

„Те закъсняха и закъсняват“, заяви доц. Киров. По думите му процесът по разпределяне вече е започнал, но засега не е ясно кога ще приключи.

От Министерството на здравеопазването уверяват, че доставките продължават поетапно. Очаква се да пристигнат и останалите количества по двете национални програми за безплатна имунизация на деца и хора над 65 години.

Нова възможност за преразпределяне на дозите

Едно от основните предложения на личните лекари е да се позволи по-гъвкаво прехвърляне на ваксини между кабинетите. Така, ако при един лекар останат 20 неизползвани дози, а при друг има недостиг от 30 или 40, количествата ще могат да бъдат пренасочени там, където има повече желаещи.

Според Киров това може да става с помощта на дистрибуторите и при спазване на необходимите температурни условия за съхранение и транспорт. В момента административните и логистичните изисквания затрудняват подобно преразпределение, въпреки че необходимостта от него съществува от години.

Безплатни ваксини и за хората над 60 години

Още по-интересно е предложението за разширяване на възрастовите граници по националните програми. Ако останат неизползвани количества от ваксините за хората над 65 години, лекарите предлагат безплатната имунизация да обхване и по-млади възрастови групи, например хората над 60 години.

При наличие на остатъчни дози по детската програма пък може да се обсъди увеличаване на горната възрастова граница над 7 години.

„Грехота е да се хвърлят ваксини“, подчерта доц. Киров. Според него подобна промяна ще позволи повече хора да получат защита срещу грипа, вместо част от закупените препарати да останат неизползвани.

Лекарите съветват да не се отлага имунизацията

Доц. Киров припомни, че най-подходящото време за поставяне на противогрипните ваксини е началото на октомври, за да има достатъчно време за изграждане на имунна защита преди активния грипен сезон. Затова доставките според него трябва да бъдат приключени най-късно в първите дни на месеца.

Въпреки сегашното забавяне лекарите посочват, че и следващите седмици са подходящи за ваксинация. Желаещите могат да се информират от личния си лекар за наличните количества и възможността да бъдат имунизирани преди очакваното увеличаване на случаите на грип през зимата.