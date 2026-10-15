Все едно арестуват наркобарони!  Лекарският съюз гневен от акцията в Пловдив

Остро обвинение към Министерството на здравеопазването и контролните институции отправи председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов. Според него държавата разполага с необходимата информация, за да предотвратява източването на Здравната каса, но липсват желание за реформи и ефективен предварителен контрол. Вместо това години по-късно се организират шумни полицейски акции, които уронват доверието на пациентите в лекарите.

Повод за критиките му стана разследването за предполагаеми финансови злоупотреби в университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив.

„Все едно се арестуват наркобарони“

Пред Нова телевизия д-р Брънзалов разкритикува начина, по който е проведена полицейската операция в пловдивската болница.

Според него акцията е била ненужно демонстративна, а изземването на огромни количества документи е трудно обяснимо, при положение че данните за дейността на лечебните заведения вече се подават по електронен път. „Все едно се арестуват наркобарони“, коментира той, визирайки мащаба на полицейските действия.

Председателят на БЛС подчерта, че съсловната организация не защитава извършителите на нарушения. Когато злоупотребите бъдат доказани, трябва да има последствия. Проблемът според него е защо държавата не ги предотвратява навреме.

Тежък упрек към здравното министерство

Брънзалов беше категоричен, че Лекарският съюз от години настоява за промяна в контрола върху изразходването на здравните средства, но предложенията му не срещат необходимата подкрепа.

По думите му липсват чуваемост от Министерството на здравеопазването и желание за истински реформи.

Той постави въпроса как е възможно предполагаеми нарушения да продължават с години, без институциите да реагират, при положение че лечебните заведения отчитат дейността си в реално време.

Особено критичен беше и към публичните изявления след полицейските акции, когато представители на държавните институции започват да обясняват мащабите на източването на НЗОК.

Брънзалов обърна внимание и на любопитно съвпадение - подобни шумни случаи често излизат на преден план точно когато се подготвя поредният бюджет за здравеопазване. Според него това създава негативни обществени нагласи към цялото лекарско съсловие.

Решението е електронна здравна карта

Председателят на БЛС посочи и конкретна мярка, която според него може значително да ограничи злоупотребите.

Той предлага всеки пациент да удостоверява получаването на медицинска услуга чрез електронна здравна карта. Така ще бъде възможно да се проверява дали отчетената пред Здравната каса дейност действително е извършена.

Подобен механизъм би позволил нарушенията да бъдат установявани още при отчитането на медицинската услуга, вместо да се разследват години по-късно.

Какво предизвика скандала

На 5 октомври полицията започна разследване за предполагаемо източване на средства от НЗОК в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив. Бяха проверени отделенията по ревматология и нефрология, разпитвани бяха лекари, служители и пациенти, а медицинска документация беше иззета.

От ръководството на болницата тогава изразиха тревога, че действията на разследващите нарушават нормалната работа на лечебното заведение и създават напрежение сред пациентите.

На този фон д-р Брънзалов настоя държавата да промени подхода си. Според него България разполага с добри лекари и необходимата медицинска инфраструктура, но здравеопазването страда от недостатъчно финансиране и неефективен контрол.