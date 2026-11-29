На блокираните от часове пътници във влака София-Варна край гара Елисейна вече е осигурена питейна вода, а екипи на Национална компания "Железопътна инфраструктура" работят по възстановяването на движението. Не се налага намесата на пожарникари на мястото на инцидента. Това съобщи пред Нова телевизия директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов. Той предупреди, че планинските проходи и част от пътищата в Северна България остават най-труднопроходими след обилните снеговалежи.

Какво се случва с пътниците край Елисейна

По думите на Джартов хората могат да избират дали да останат във вагоните, или да изчакат в сградата на железопътната гара. "Предоставена им е вода. Не се налага нашите екипи да работят на място", обясни главният комисар.

Както "Стандарт" вече съобщи, около 200 пътници останаха блокирани през нощта в Искърското дефиле. Сред тях има малки деца, възрастни хора и пътници със здравословни проблеми. Първоначалната информация за дерайлиране на композицията впоследствие беше уточнена от БДЖ, откъдето посочиха, че по железопътното трасе има паднали и провиснали клони.

174 спасителни и помощни операции за денонощие

Според официалния оперативен бюлетин на пожарната, публикуван тази сутрин, екипите в страната са реагирали на 223 сигнала през съботния ден. Извършени са 174 спасителни дейности и помощни операции, включително осем при транспортни произшествия и 116 за отстраняване на опасни предмети. Потушени са и 47 пожара, при които са пострадали двама граждани.

Около 20 души са евакуирани от закъсали автомобили във Варненско през нощта и са транспортирани до най-близките населени места, обясни Джартов. Пожарната поддържа постоянна връзка с кметовете, като предварително е създадена организация за транспортиране на болни хора при необходимост.

Главният комисар направи сравнение със снежната стихия през ноември 2023 г., когато спасителните служби са получили над 1200 сигнала само за едно денонощие. По последните данни, с които той разполага към 9 часа тази сутрин, 18 населени места са без електрозахранване, като половината от тях са в Монтанско.

Новите автомобили дават измамна самоувереност

Според Джартов през последните години много шофьори подценяват опасностите по пътищата, тъй като разполагат със съвременни и по-добре оборудвани автомобили. Това обаче не отменя необходимостта от време за разчистване на снежните навявания и възстановяване на проходимостта. Директорът на пожарната призова гражданите да предприемат пътувания само при крайна необходимост.

Внимание и с отоплителните уреди

Главният комисар предупреди и за повишения риск от битови пожари при рязкото застудяване. Особено опасни са електрическите печки с вентилатор, които имат висока консумация на електроенергия. Включването им в неподходящи разклонители, оставянето им без надзор и сушенето на дрехи в непосредствена близост до тях създават условия за възникване на пожар.

Необичайните звуци от електрическите уреди също могат да бъдат сигнал за техническа неизправност. Сред другите рискове през зимата Джартов открои използването на остарели отоплителни уреди и непочистените комини.