Първи подробности за дерайлиралия влак. Състоянието на пострадалите
Извозват пътниците от катастрофиралите вагони
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Извозват пътниците от катастрофиралите вагони
Няма пострадали в инцидента
Доналд Тръмп обвини федералните власти в "безразличие" към пострадал град в Охайо
Журналистът Ненад Паунович от Пирот описва зловещите сцени
Движението в отсечката Милано-Болоня е спряно
Бих попитал фирмата – на какво основание казват това? Аз бих попитал – дали са сигурни в състоянието на локомотивите си, коментира шефът на НКЖИ
Товарен влак дерайлира на Централна гара в Пловдив
Кранове от София вдигат композицията
Трима от пострадалите в дерайлиралия влак остават в болница
Само ниският жп трафик ни пази от повече ужасни катастрофи Калояновец. Тежката жп катастрофа от 12 юли трябва вече да се е превърнала в обеца за ръко...
Стара Загора. Една от двете линии на двурелсовия жп път в района на гара Калояновец, където в събота дерайлира бързият влак София – Бургас, е разчисте...
Стара Загора. Поне 10 са ранените пътници в бързия влак София - Бургас- Варна, който дерайлира на гара Калояновец, Старозагорско. Това обясни за "Стан...
Ню Йорк. Дерайлирал е влак, превозващ химикали, на 60 км от град Батон Руж /щата Луизиана/ в САЩ , предаде ИТАР-ТАСС. Всички хора, живеещи в района н...
Мадрид. Машинистът на катастрофиралия в Испания влак е говорил по телефона в момента на инцидента, предаде РИА Новости. Освен това Франсиско Гарсон е...
Броят на жертвите при железопътния инцидент е нараснал до 80 души
Париж. Инцидентът с влака, който дерайлира край Париж и взе най-малко шест жертви, вероятно е причинен от дефектна част от стрелката за пренасочване о...
Париж. Пътнически влак е дерайлирал в парижкото предградие Бретини-сюр-Орж, съобщиха френските власти. Има жертви, но броят им още не е изяснен. По да...
Брюксел. Белгийските власти евакуираха близо 300 души от домовете им, след като няколко вагона от влак, превозващ химикали дерайлира и предизвика голя...