Общо 1062 снегопочистващи машини обработват републиканската пътна мрежа към 6 часа тази сутрин, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Обилните снеговалежи, силният вятър и отрицателните температури наложиха въвеждането на ограничения по редица основни пътни направления в България.

Забрани за движението на тежкотоварни автомобили има по автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма", а някои планински проходи са затворени. От пътната агенция призовават гражданите да отложат всички пътувания, които не са абсолютно наложителни.

Ограничения по три автомагистрали

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона е забранено по всички участъци от автомагистралите "Тракия", "Хемус" и "Струма" на територията на Софийска област. Ограничението за камионите по "Струма" обхваща и област Перник.

В Западна и Централна България се очаква снеговалежите да продължат до ранния следобед. В източната част на страната ще има валежи от дъжд, на места примесен със сняг, като заради ниските температури съществува сериозна опасност от заледяване на пътните настилки.

В област Враца обстановката допълнително се усложнява от снегонавяванията и авариралите тежкотоварни автомобили. В района на село Краводер временно е ограничено движението на камиони.

Затворени пътища и планински проходи

Пътят Варна-Добрич остава затворен за движение. Забранено е преминаването на всички превозни средства през Котленския проход, както и по отделни участъци от републиканската пътна мрежа в областите Русе, Силистра и Шумен.

В Родопите са въведени ограничения за движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско, както и по пътя Доспат-Батак.

Съществен проблем в планинските райони са силният вятър и навяванията, които могат да доведат до повторно затрупване на вече почистени пътни участъци.

Още в петък АПИ обяви, че при натрупване на снежна покривка над 15 сантиметра има готовност движението временно да бъде спирано за почистване и обработка на настилките. В събота привечер на терен работеха 431 снегопочистващи машини, като през нощта броят им е увеличен повече от два пъти.

АПИ с важни препоръки към шофьорите

Ако пътуването е неизбежно, автомобилите трябва да бъдат подготвени за тежки зимни условия и заредени с достатъчно гориво. Шофьорите трябва да спазват по-голяма дистанция, да избягват рисковите маневри и да не изпреварват снегопочистващите машини. Закъсването дори на един неподготвен автомобил може да блокира движението и да възпрепятства работата на пътните екипи.

От АПИ препоръчват използването на навигационни приложения, които предоставят информация за задръствания, препятствия и въведени ограничения. Добре е пътуващите да носят топли дрехи, вода, храна и външна батерия за мобилния си телефон, в случай че попаднат в продължително задръстване.

Актуална информация за състоянието на републиканската пътна мрежа може да бъде получена по всяко време на денонощието на телефон 0700 130 20, както и чрез специализирания интернет портал на АПИ.