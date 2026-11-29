Военният самолет "Спартан" се завърна тази нощ от Марсилия с двама от пострадалите привърженици на "Левски" при инцидентите около футболната среща с "Олимпик Марсилия" в четвъртък. Двамата са настанени във Военномедицинската академия (ВМА), където преминават медицински прегледи. Те са без опасност за живота, съобщи здравният министър Катя Ивкова след пристигането на самолета на летище "Васил Левски" в София. Третият българин остава под лекарско наблюдение във Франция, като е възможно да се наложи хирургическа интервенция.

Лекарите не разрешиха транспортирането на третия пациент

Медицинският екип на болница "Норд" в Марсилия е преценил, че състоянието на третия пострадал българин не позволява той да бъде изписан и транспортиран по въздух. Българските здравни власти са осъществили пряк контакт между медицински специалисти от двете държави.

"Остава още един пациент. За него не получихме разрешение от медицинския екип в болница "Норд" да бъде дехоспитализиран и съответно транспортиран по въздух, защото състоянието му не позволява", обясни министър Ивкова.

Предстои френските лекари да направят допълнителна оценка на състоянието му и да решат дали е необходима операция. Здравният министър не се ангажира с конкретен срок за завръщането му в България.

"Направихме консултация и с български лекар. Направихме връзка между български лекар и лекар от болница "Норд" във Франция, затова третият пациент остана в Марсилия", допълни Ивкова.

Лекар и медицинска сестра придружиха пострадалите

Военнотранспортният самолет "Спартан" излетя за Франция в събота вечерта по разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов. На борда му имаше медицински екип от Военномедицинската академия, съставен от лекар и медицинска сестра, които да се грижат за пострадалите по време на полета.

От Министерството на външните работи съобщиха, че още от постъпването на първите сигнали за нападенията в Марсилия българските институции работят в постоянна координация. На всички български граждани, които са имали нужда от съдействие за придвижване до летището във френския град, е оказана необходимата помощ.

България настоява виновните да бъдат наказани

Общо 11 български граждани пострадаха при инцидентите около футболната среща от Лига Европа на стадион "Велодром" в Марсилия. На шестима от тях беше оказана медицинска помощ на място, а други петима бяха транспортирани до болнични заведения.

Премиерът Румен Радев поиска обяснение на най-високо политическо равнище от френските власти. Българското правителство настоява за пълно разследване на нападенията и подвеждане на виновните под отговорност.