Ритници, юмруци, маскирани тийнейджъри и поредна потресаваща проява на детска агресия в Пловдив. Петима ученици на 15 и 16 години, задържани след сбиване в непосредствена близост до две училища в града, вече са на свобода, без на нито един от тях да е повдигнато обвинение. Охранителни камери са запечатали грозните сцени, при които едно от момчетата е съборено на земята и ритано. За случая разказа Нова телевизия.

С качулки и маски в голямото междучасие

Сблъсъкът се разиграл пред заведение за бързо хранене на ул. "Гладстон", недалеч от гимназията по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев" и Търговската гимназия. Докато учениците използвали голямото междучасие, за да си купят храна, към тях се приближила група младежи със закрити лица. Последвали провокации, словесни закани и физическа саморазправа.

Зорница Панайотова, която работи в близкото заведение, се опитала да предотврати насилието. Жената първоначално предупредила момчетата да си тръгнат, а след като те отказали, излязла навън. Въпреки усилията й се стигнало до размяна на удари.

"Ритаха го, блъскаха го. Едната скула му удариха, окото му се зачерви, посиня. И избягаха след това", разказа очевидката пред Нова телевизия.

Два полицейски патрула на метри от боя

Особено смущаващо в разказа на свидетелите е обстоятелството, че непосредствено до мястото на сбиването е имало два полицейски патрула, ангажирани с пътнотранспортно произшествие. Според Панайотова нито един друг възрастен не се е опитал да прекрати насилието между децата. След сбиването пострадалото момче влязло в заведението да измие лицето си, а жената го посъветвала да потърси помощ от медицинската сестра в училището.

По информация на Нова телевизия участниците в конфликта са възпитаници на гимназията по дървообработване и Механотехникума. Въпреки че част от младежите носели маски със символите на футболния клуб "Ботев", полицията не е установила футболни пристрастия да са причина за саморазправата.

Петимата задържани са освободени, разследването продължава

От Областната дирекция на МВР в Пловдив уточняват, че сигналът на телефон 112 е получен около 10:40 часа на 25 ноември. Служители на Второ районно управление са установили самоличността на всички 11 участници в сбиването. Според разследващите непосредственият повод за конфликта е стара вражда между две от момчетата.

По данни на полицията няма тежко пострадали при саморазправата. Независимо от освобождаването на петимата непълнолетни, по случая е образувано досъдебно производство за хулиганство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс под надзора на Районната прокуратура в Пловдив.