Александрина Милчева е българска оперна певица, мецосопрано, с мащабна международна кариера. Родена е на 27 ноември 1934 г. в Смядово, в семейството на свещеник. Израства и завършва гимназия в Шумен, където пее в училищния хор.

След трудности при приема в Българската държавна консерватория, международният ѝ пробив започва през 1966 г., когато печели Първа голяма награда на международен певчески конкурс в Тулуза. През 1968 г. се присъединява към Софийската опера, а от 1970 г. получава широко международно признание с топлия и дълбок тембър на гласа си.

През 1976 г. директорът на Виенската опера Егон Зеефелнер я кани да гостува. Първата ѝ роля във Виенската Щатсопера е Кармен, като с годините изиграва 168 спектакъла там. През 1978 г. Херберт фон Караян я кани на Залцбургския фестивал като Азучена от "Трубадур".

Освен сценичната си дейност, Милчева основава Международната оперна академия "Сакра", подпомагаща млади български и чуждестранни певци. Носител е на орден "Стара планина" (1998).

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