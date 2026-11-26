Сериозни промени в данъчното облагане на недвижимите имоти предстоят през следващите три години. Парламентът окончателно прие поетапно увеличение на базисните данъчни стойности, използвани при определянето на данъчните оценки на имотите, както и облекчение за младите семейства с деца при придобиване на единствено жилище.

С гласуваните на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси се предвижда актуализация на базисните данъчни стойности в три последователни години:

2027 г. – увеличение с 30%;

2028 г. – увеличение с 35%;

2029 г. – увеличение с 35%.

Промените ще обхванат сградите, земите, подобренията и земеделските земи.

От опозицията възразиха, че актуализацията ще доведе до по-висока данъчна тежест за българските граждани, тъй като данъчната оценка има отношение както към годишния данък върху недвижимите имоти, така и към данъците при придобиване и наследяване на имоти.

Кои семейства ще плащат по-малко при покупка на жилище?

Единодушно със 167 гласа „за“ народните представители приеха намаление с 23% на данъка при придобиване на недвижим имот от младо семейство с деца.

Предложението беше направено от Владислав Панев от „Демократична България“. Той обясни, че облекчението има за цел да компенсира увеличението на данъчната оценка, така че данъкът при придобиване да остане на досегашното си равнище.

Окончателната редакция на текста беше представена в пленарната зала след консултация с Министерството на финансите.

Председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ подкрепи предложението, като го определи като смислено и неособено натоварващо държавните финанси.

За да се възползват от данъчното облекчение, купувачите трябва едновременно да отговарят на следните условия:

Да имат сключен граждански брак.

Да са родители на поне едно дете.

Да не са навършили 30 години към датата на придобиване на имота.

Придобитият имот да бъде единственото им жилище.

Данъчната основа да не надвишава 300 000 евро включително.

Да нямат непогасени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

Правото на облекчение ще се установява от нотариуса след проверка на всички условия.

Отхвърлиха облекченията за пенсионерите и хората с ниски доходи

Парламентът не подкрепи предложението на Мартин Димитров от „Демократична България“ за намаление със 75% на данъка върху основното жилище на самостоятелно живеещи пенсионери или на хора със средномесечен доход под линията на бедност през предходните 12 месеца.

Не бяха приети и предложенията му размерите на глобите и имуществените санкции по закона да бъдат превалутирани по официалния курс от 1,95583 лева за едно евро, вместо числовата им стойност да се запази, а валутата да бъде заменена от лева в евро.

Какво означава увеличението за собствениците на имоти?

По-високата данъчна оценка ще се отрази върху годишния данък на недвижимите имоти, ако общините запазят настоящите данъчни ставки.

При покупко-продажбите местният данък се изчислява върху по-високата от двете стойности – договорената продажна цена или данъчната оценка на имота. Затова увеличението на оценките няма автоматично да доведе до поскъпване на всяка имотна сделка.