Психолог е скубал, ритал и влачил по земята дете с увреждания в държавен център в Кюстендил, а единственото наложено му дисциплинарно наказание е „забележка“. За случая съобщи омбудсманът Велислава Делчева, която настоява Районната прокуратура в Кюстендил спешно да провери обстоятелствата около насилието и реакцията на отговорните институции.

Инцидентът е станал на 24 октомври 2025 г. в Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи. На 1 декември същата година психологът е получил най-лекото дисциплинарно наказание, предвидено в Кодекса на труда.

Случаят е установен при внезапна проверка на Националния превантивен механизъм (НПМ) към институцията на омбудсмана.

Според Велислава Делчева „подобно отношение от страна на държавни институции към деца с увреждания може да се квалифицира като жестоко, нечовешко и унизително по смисъла на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание“.

Петима психолози са се сменили за година

Проверката разкрива сериозни проблеми с организацията на работата и подбора на специалисти в центъра.

Това е първата по рода си интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за деца с поведенчески проблеми и решения на ТЕЛК. В нея са настанени осем деца, с което капацитетът е изцяло запълнен.

От предвидените 40 щатни бройки са разкрити 39, но остават свободни ключови позиции — за детски психиатър, старша медицинска сестра, медицинска сестра, психолог и педагог.

Само за около година са се сменили петима психолози. Част от назначените служители нямат необходимия опит за работа с деца с психиатрични заболявания и поведенчески проблеми.

Екипът на НПМ определя психосоциалния климат в центъра като „изключително лош“ и предупреждава, че това се отразява пряко върху здравето и поведението на децата.

Омбудсманът настоява персоналът да преминава редовни практически обучения за овладяване на агресивно поведение, успокояване на кризисни ситуации и работа с деца, преживели травми.

Не е ясно дали институциите са били уведомени

Особено тревожен е въпросът как е реагирало ръководството след насилието.

При проверката не е изяснено дали директорът на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Благоевград е уведомил Държавната агенция за закрила на детето и отдел „Закрила на детето“ в Кюстендил.

Не са установени и адекватни последващи мерки за овладяване на напрежението и осигуряване на подкрепа както за децата, така и за служителите.

Проблеми има и с материалната база. Необходим е ремонт заради теч, оградата трябва да бъде укрепена, липсват жива охрана и служебен автомобил.

Докладът констатира и друго нарушение — на настанените деца не се предоставят средства за джобни разходи, въпреки нормативните изисквания.

Омбудсманът иска проверки и в Благоевград

Велислава Делчева настоява Министерството на здравеопазването да извърши комплексна проверка на центровете в Кюстендил и Благоевград. Тя трябва да обхване дейността на ръководството, подбора на персонала и действията на институциите след инцидента от 24 октомври 2025 г.

Омбудсманът настоява и Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за качеството на социалните услуги да проверят работата на двата центъра.

Сред препоръките са спешни обучения за служителите, подобряване на сигурността, необходимите ремонти, осигуряване на служебен автомобил и предоставяне на джобни средства на децата.

Още през юни Велислава Делчева призова за реални реформи в политиките за децата и за конкретни действия от страна на институциите.

Сега случаят в Кюстендил поставя въпроса дали осемте деца, настанени там именно защото се нуждаят от специализирана грижа и защита, получават необходимата сигурност.