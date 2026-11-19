Все по-често уточняваме, че един текст е написан от човек или че дадено произведение има човешки автор. Тази необходимост да отличаваме собствената си работа от създаденото с изкуствен интелект стои зад избора на Кеймбриджския речник за дума на 2026 година: human — „човешки“.

Прилагателното произлиза от латинското humanus и се използва в английския език още от 50-те години на XV век. Значението му обхваща качествата, недостатъците и чувствата, присъщи на хората, чрез които ги разграничаваме от боговете, животните и машините.

Според лексикографа Колин Макинтош изкуственият интелект променя и начина, по който говорим за човешкото. Опасенията какво губим, когато поверяваме мисленето си на технологията, карат хора от различни професии-от водещи математици до учители на малки деца, да преосмислят зависимостта си от нея.

Показателна е нарастващата употреба на съчетания като human-made-„създадено от човек“. Така човешкото участие се превръща във все по-важно уточнение за произхода на съдържанието.

Изборът беше коментиран и от съоснователя на „Майкрософт“ Бил Гейтс. Според него развитието на технологията ни кара да мислим по-задълбочено за мястото на човека и за решенията, които трябва да вземем при използването ѝ.

„Мерилото за успеха на изкуствения интелект трябва да бъде доколко той подобрява човешкия живот“, заяви Гейтс.

Технологиите отдавна влияят върху годишните езикови класации. През 2023 г. речникът „Колинс“ избра абревиатурата AI, а Кеймбридж се спря на hallucinate — „халюцинирам“, отразявайки способността на системите с изкуствен интелект да генерират невярна информация.

През 2025 г. „Мериам-Уебстър“ отличи slop — дума за нискокачествено съдържание, произвеждано с изкуствен интелект. „Колинс“ пък избра vibe coding, обозначаващо разработването на софтуер с помощта на AI. Обичайно речниците посочват нова дума, навлязла в употреба, или познато понятие, придобило ново значение.

Сред останалите претенденти на Кеймбридж за 2026 г. са agent — „агент“, за система с изкуствен интелект, способна да взема решения и да изпълнява задачи без човешки контрол, и analogue — „аналогов“, за занимания, преживявания и предмети извън интернет и дигиталните технологии.