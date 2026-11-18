Момиченце реши да се появи на бял свят, преди майка му да стигне до родилното отделение. Бебето се роди в движеща се линейка на път за болницата в Благоевград, а първите му минути преминаха под грижите на спешен медицински екип.

Необичайната случка се разиграва в понеделник сутринта, около 6 часа. Притеснен мъж пристига във филиала на Спешна помощ в Железница и съобщава, че съпругата му е започнала да ражда.

Медиците реагират незабавно. Качват родилката в линейката и потеглят към Благоевград, но само след няколко минути става ясно, че няма време за чакане.

„Минути след тръгването жената започна да ражда. Бебето се роди в линейката, в много екстремна ситуация. Прерязах пъпната връв и закарахме майката и бебето в родилно отделение“, разказва пред bTV медицинската сестра Йорданка Йорданова.

„Носиш отговорност за два живота“

Йорданова има 25 години професионален стаж и опит в неонатологията. Въпреки това никога досега не ѝ се е налагало да изражда бебе в движещ се автомобил.

Признава, че моментът бил изпълнен с напрежение. Родилката имала нужда от помощ и успокоение, а медицинската сестра непрекъснато се опитвала да ѝ вдъхва увереност.

„Казвах ѝ, че всичко ще бъде наред. С нейна помощ и с наша ще се роди живо и здраво бебенцето“, спомня си тя.

Най-щастливият момент настъпва с първия плач на новороденото.

„За мен беше голямо щастие. Голямо щастие, защото носиш отговорност за два живота – на майката и на бебето“, споделя Йорданова.

Страхът остава дори след четвърт век опит

Медицинската сестра не крие, че подобни ситуации са изпитание дори за най-опитните специалисти.

„Винаги има страх. Винаги. Защото си в движение, носиш отговорност за всички, които се намираме в линейката“, обяснява тя.

Шофьорът също бил наясно с извънредната ситуация и продължил към болницата.

Едва след като майката и момиченцето били предадени на лекарите в родилното отделение, екипът успял да си отдъхне.

„Просто си благодарихме един на друг, че всичко е минало успешно“, разказва Йорданова.