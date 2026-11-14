Свят

Небето над САЩ отново е отворено. Драма с деца, котки и магарета

Семейство с пет котки чака полет за Флорида, докато трите му магарета вече пътуват към новия дом

Небето над САЩ отново е отворено. Драма с деца, котки и магарета
14 ное 26 | 8:10
714
Боряна Колчагова Боряна Колчагова

САЩ възстановиха въздушния си трафик след няколкочасово спиране на излитанията от всички летища в страната заради проблеми в комуникационните системи за управление на полетите. Безпрецедентният по мащаб за последните години срив засегна хиляди полети и остави огромен брой пътници блокирани по терминалите, съобщават Асошиейтед прес и Франс прес.

„В 20:15 ч. източноамериканско време отворихме отново въздушното пространство“, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи на пресконференция в Белия дом в петък вечерта, 13 ноември.

По думите му причината за кризата е свързана с остарялото оборудване за управление на въздушното движение, част от което датира още от 80-те години на миналия век.

Въпреки възстановяването на полетите обаче нормализирането на трафика ще отнеме време.

Семейство с две деца, пет котки и три магарета сред блокираните

Сред хилядите пътници, засегнати от кризата, е Ванеса, която се мести със семейството си от Колорадо във Флорида.

С нея пътуват съпругът ѝ, двете им деца и пет котки.

Пред BBC жената разказва, че информацията от служителите на летището е била изключително неясна, а семейството не знае кога ще може да продължи пътуването си.

Историята има и любопитен обрат.

A woman in a green blazer holds out a microphone to another woman, dressed in a green t-shirt.

Трите магарета на семейството вече са потеглили към Флорида с ремарке. При сегашната ситуация е напълно възможно животните да пристигнат в новия си дом преди стопаните си.

Ванеса признава, че децата ѝ са леко притеснени от объркването, но се опитва да запази спокойствие и да им напомня, че всяко неочаквано преживяване може да се превърне в приключение.

„Каквото има да се случва, ще се случи“, казва майката.

Докато авиокомпаниите се опитват да възстановят нормалното си разписание, за семейството остава надеждата, че скоро всички ще се съберат във Флорида – включително трите магарета.

Какво предизвика невиждания срив

Проблемите започнали в петък следобед, когато регионалните центрове за управление на въздушното движение установили нестабилност в комуникациите и радарните данни.

Според Шон Дъфи около 15:36 ч. източноамериканско време били регистрирани несъответствия в информацията, която получават диспечерите.

Остарели маршрутизатори и мрежови устройства били претоварени, което затруднило надеждната връзка между въздушните диспечери и пилотите.

От съображения за безопасност Федералната авиационна администрация (ФАА) разпоредила временно спиране на всички излитания от американските летища.

Baggage piles up at Washington National Airport as passengers wait for their flights

Около 3500 самолета вече се намирали във въздуха при възникването на проблема. За тях били приложени специални процедури, които позволили безопасното продължаване на полетите.

Стотици машини били пренасочени към други летища, а хиляди полети били отменени или закъснели.

След извършените технически проверки и възстановяването на системите националното ограничение било отменено.

Има ли кибератака

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин заяви, че към момента няма доказателства за злонамерена кибератака.

Според предварителната информация проблемът изглежда свързан с техническа неизправност в остарялата инфраструктура.

Властите не откриват и данни сривът да е свързан с мащабните проблеми в услугите на „Майкрософт“, регистрирани предишния ден.

Разследването на точните причини продължава.

Американското правителство използва случая, за да постави отново въпроса за спешното модернизиране на системите за управление на въздушното движение.

Дъфи предупреди, че използването на технологии отпреди няколко десетилетия създава сериозни рискове за една от най-натоварените авиационни системи в света.

Travelers rest on the floor surrounded by luggage during a ground stop at John F. Kennedy International Airport in New York.

Кога ще се нормализират полетите

Макар забраната за излитане да е отменена, последствията ще продължат да се усещат и през уикенда.

Много самолети и екипажи се намират на различни места от тези, на които трябва да бъдат според първоначалните разписания.

Това затруднява организирането на следващите полети, особено когато е необходимо да се спазват задължителните периоди за почивка на пилотите и кабинния състав.

Авиокомпаниите предупреждават, че възстановяването на нормалния график ще бъде постепенно.

Пътниците се съветват да проверяват статуса на полета си директно при превозвача, преди да тръгнат към летището.

Междувременно по летищата остават хора, които се опитват да намерят алтернативни маршрути, места за нощуване или просто информация кога ще могат да се приберат у дома.

Тагове:
Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

Още по тема Живот
Майка на две деца откри хитър начин да пътува със семейството си. Спестила 50 000 долара

Майка на две деца откри хитър начин да пътува със семейството си. Спестила 50 000 долара

Кели Смотърман напуснала работа, за да се грижи за децата си, но отказала да се лиши от семейните ваканции. Девет години по-късно тя е истински експер...

Любопитно
12 ноември | 22:44
0 коментара
1678
Още от Свят
Коментирай