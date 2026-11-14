Небето над САЩ отново е отворено. Драма с деца, котки и магарета

САЩ възстановиха въздушния си трафик след няколкочасово спиране на излитанията от всички летища в страната заради проблеми в комуникационните системи за управление на полетите. Безпрецедентният по мащаб за последните години срив засегна хиляди полети и остави огромен брой пътници блокирани по терминалите, съобщават Асошиейтед прес и Франс прес.

„В 20:15 ч. източноамериканско време отворихме отново въздушното пространство“, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи на пресконференция в Белия дом в петък вечерта, 13 ноември.

По думите му причината за кризата е свързана с остарялото оборудване за управление на въздушното движение, част от което датира още от 80-те години на миналия век.

Въпреки възстановяването на полетите обаче нормализирането на трафика ще отнеме време.

Семейство с две деца, пет котки и три магарета сред блокираните

Сред хилядите пътници, засегнати от кризата, е Ванеса, която се мести със семейството си от Колорадо във Флорида.

С нея пътуват съпругът ѝ, двете им деца и пет котки.

Пред BBC жената разказва, че информацията от служителите на летището е била изключително неясна, а семейството не знае кога ще може да продължи пътуването си.

Историята има и любопитен обрат.

Трите магарета на семейството вече са потеглили към Флорида с ремарке. При сегашната ситуация е напълно възможно животните да пристигнат в новия си дом преди стопаните си.

Ванеса признава, че децата ѝ са леко притеснени от объркването, но се опитва да запази спокойствие и да им напомня, че всяко неочаквано преживяване може да се превърне в приключение.

„Каквото има да се случва, ще се случи“, казва майката.

Докато авиокомпаниите се опитват да възстановят нормалното си разписание, за семейството остава надеждата, че скоро всички ще се съберат във Флорида – включително трите магарета.

Какво предизвика невиждания срив

Проблемите започнали в петък следобед, когато регионалните центрове за управление на въздушното движение установили нестабилност в комуникациите и радарните данни.

Според Шон Дъфи около 15:36 ч. източноамериканско време били регистрирани несъответствия в информацията, която получават диспечерите.

Остарели маршрутизатори и мрежови устройства били претоварени, което затруднило надеждната връзка между въздушните диспечери и пилотите.

От съображения за безопасност Федералната авиационна администрация (ФАА) разпоредила временно спиране на всички излитания от американските летища.

Около 3500 самолета вече се намирали във въздуха при възникването на проблема. За тях били приложени специални процедури, които позволили безопасното продължаване на полетите.

Стотици машини били пренасочени към други летища, а хиляди полети били отменени или закъснели.

След извършените технически проверки и възстановяването на системите националното ограничение било отменено.

Има ли кибератака

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин заяви, че към момента няма доказателства за злонамерена кибератака.

Според предварителната информация проблемът изглежда свързан с техническа неизправност в остарялата инфраструктура.

Властите не откриват и данни сривът да е свързан с мащабните проблеми в услугите на „Майкрософт“, регистрирани предишния ден.

Разследването на точните причини продължава.

Американското правителство използва случая, за да постави отново въпроса за спешното модернизиране на системите за управление на въздушното движение.

Дъфи предупреди, че използването на технологии отпреди няколко десетилетия създава сериозни рискове за една от най-натоварените авиационни системи в света.

Кога ще се нормализират полетите

Макар забраната за излитане да е отменена, последствията ще продължат да се усещат и през уикенда.

Много самолети и екипажи се намират на различни места от тези, на които трябва да бъдат според първоначалните разписания.

Това затруднява организирането на следващите полети, особено когато е необходимо да се спазват задължителните периоди за почивка на пилотите и кабинния състав.

Авиокомпаниите предупреждават, че възстановяването на нормалния график ще бъде постепенно.

Пътниците се съветват да проверяват статуса на полета си директно при превозвача, преди да тръгнат към летището.

Междувременно по летищата остават хора, които се опитват да намерят алтернативни маршрути, места за нощуване или просто информация кога ще могат да се приберат у дома.