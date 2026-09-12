Шефът на Майкрософт произнесе окончателната присъда за Xbox
Изглежда, че компанията иска да размие границите между конзоли и персонални компютри
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Изглежда, че компанията иска да размие границите между конзоли и персонални компютри
Отвя Макрософт и Епъл
"Майкрософт" е инвестирала над 11 милиарда долара в "ОупънЕйАй" от 2019 г. насам
Над 10 000 организации изложени на риск
Процесорът функционира благодарение на ново състояние на материята
Какво е решението с компютъра, ако има проблем
Ето коя е тя
Това ще даде възможност на хората да участват по-лесно в AI трансформацията
МОН направи най-голямата крачка
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САЩ са открили пробив във федералните ведомства "сравнително бързо"
Microsoft ще придобие Activision
Продуктите на "Майкрон Текнолъджи" имат сериозни рискове за мрежовата сигурност
Компанията се бори със спада на пазара на персонални компютри
Човекът "Майкрософт" пак удря рекорд в цял свят
Двете компании продължават битката за надмощие
Майкрософт изпреварва Епъл
Компактната Series S е изправена пред критика, че е по-малко мощна от Series X
Това било част от оценката на бизнеса
Образователната конференция бе разделeна на три основни панела, които се провеждаха паралелно на три различни локации...