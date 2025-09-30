Една компания счупи всички рекорди в света

Американската технологична компания, която разработва графични процесори – Nvidia, стана първата компания в историята, която надхвърли пазарна стойност от 4,5 трилиона долара.

Това показват данните от борсата Nasdaq.

Акциите на компанията до 186,51 долара за акция, а капитализацията й вече е 4,522 трилиона долара.

Microsoft е на второ място с капитализация от $3.83 трилиона. Третото място е за Apple - $3.769 трилиона и цена на акциите от $254.02.

Nvidia е американска технологична компания, основана през 1993 г. Седалището се намира в Санта Клара, Калифорния. Технологиите й масово се използват в индустрията за изкуствен интелект, видеоигри и производството на автомобили.

