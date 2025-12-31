Обрат с имотите! По-добри сделки през 2026 г.

Първите шест месеца на 2025 г. преминаха с „учестен пулс“ на жилищния пазар, който започна да се успокоява към края на лятото. Сделките останаха многобройни, а цените отчетоха нов ръст, но част от купувачите започнаха да проявяват колебание. Това показват наблюденията на брокерската компания АДРЕС за изминаващата година.

Отрезвяване след мерките на БНБ

„След мерките, въведени от БНБ, част от клиентите станаха по-колебливи. Хората без необходимите средства за самоучастие и онези без предвидими месечни доходи започнаха да забавят решенията си, което рефлектира в удължаване на периода за сключване на сделка“, коментира Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на АДРЕС. По думите ѝ намаляват и покупките, финансирани с два и повече кредита, включително потребителски, което действа „здравословно“ за пазара.

Еврото и европейският сценарий

Тенекеджиева отбелязва, че опитът в други европейски държави, приели еврото, е сходен. „Ефектът от еврото у нас продължи около две години и сега предстои успокояване. Търсенето и предлагането ще се балансират“, посочва тя, добавяйки, че 2026 г. ще бъде година на възможностите за купувачите с ясна стратегия.

Къде са отстъпките и колко са те

Според прогнозата на АДРЕС най-разумните сделки ще бъдат сключени от купувачи, които ще намерят онези около 10% продавачи с нужда от ликвидност и близо 20%, купили с цел препродажба. Именно при тези групи е вероятен компромис в цената в диапазона 5-8%.

Достъпността няма да се влоши

Компанията не очаква влошаване на достъпността на жилищата. Докато редица продукти и услуги могат да станат по-трудно достъпни след въвеждането на еврото, имотите вече са „извървели“ този път. Данните на АДРЕС показват, че ръстът на цените в София е в синхрон с покачването на доходите.

Какво ще движи цените през 2026 г.

„За да отговорим дали ще има нов ръст, трябва да следим инфлацията, доходите и броя сделки“, обяснява Тенекеджиева. Към момента няма индикации за спад в цените като цяло, но по-некачествените имоти могат да поевтинеят. „Предстоящите месеци ще отсеят истински добрите от компромисните имоти“, добавя тя.

По-малка площ, по-добър живот

През 2026 г. пазарът ще се движи основно от купувачи с реална нужда от жилище. Ако се налага компромис, той ще бъде в квадратурата, а не в локацията, сградата или разпределението. Тези клиенти търсят определен начин на живот и са готови да живеят на по-малка площ, за да го постигнат.

Чуждестранните инвеститори – още наблюдатели

Прогнозата на АДРЕС сочи, че 2026 г. ще бъде година на наблюдение за част от чуждестранните инвеститори по отношение на стабилността и икономиката на България. За масово навлизане на преки купувачи от чужбина обаче все още е рано да се говори.

