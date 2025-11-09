Шефът на Майкрософт произнесе окончателната присъда за Xbox

Главният изпълнителен директор на Microsoft, Сатя Надела, е правил обширни коментари за гейминг бизнеса през последните години. Изглежда, че Microsoft се готви за голяма трансформация на своето гейминг подразделение.

Както Надела обясни в интервю за TBPN

най-големият гейминг бизнес в историята на Microsoft не е Xbox, а Windows,

който наред с други неща захранва игровия портал Steam. Той даде Office като пример, отбелязвайки, че точно както приложенията на Office вече са достъпни на всяко устройство, игрите за Xbox също трябва да са достъпни навсякъде.

Надела заяви, че

Microsoft иска да преразгледа самото разделение между персонални компютри и конзоли,

тъй като разликата между тях вече се размива: „Интересно е, че хората мислят за персоналните компютри и конзолите като за две различни неща. Създадохме конзолата, защото искахме да направим най-добрия компютър. И въпреки това, конзолното изживяване е несравнимо; то осигурява несравнима производителност и движи цялата система напред.“

Според него

гейминг индустрията е на прага на преосмисляне.

И Microsoft е изправена не само пред Sony, но и пред кратки видеоклипове и социални медии, които поглъщат свободното време на потребителите: „Ако ние като пазар не предлагаме иновации – в продуктите, производството, икономиката и дистрибуцията – просто ще бъдем изместени от други форми на свободното време. Иновациите изискват висока рентабилност; в противен случай няма начин да се финансират.“

