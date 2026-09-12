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Магариада в Камен бряг

Магариада в Камен бряг

Добрич. Прочутото каварненско село Камен бряг домакинства на първия фестивал „Каменбгряжки магарии". В необичайния форум участие взеха общо 6 магарета...

03 август | 17:10
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