Магарета спират наши кукери за Гърция
Наши кукери не могат да участват на кукерски фестивал в гръцкия град Солун заради магарета. Четириногите са неизменна и атрактивна част от програмата,...
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Наши кукери не могат да участват на кукерски фестивал в гръцкия град Солун заради магарета. Четириногите са неизменна и атрактивна част от програмата,...
Строежът на приют за стари и болни магарета ще започне през октомври в гоцеделчевското село Баничан. Инициативата е на немеца Стефан Вебер. Германецът...
Приют за стари и болни магарета трябваше да се построи в гоцеделчевското село Баничан по инициатива на немски предприемач. Да, ама не. Вече година и п...
Благоевград. Приют за стари и болни магарета трябваше да се построи в гоцеделчевското село Баничан по инициатива на немски предприемач. Да, ама не. Ве...
Добрич. Прочутото каварненско село Камен бряг домакинства на първия фестивал „Каменбгряжки магарии". В необичайния форум участие взеха общо 6 магарета...