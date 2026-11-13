Ясен ли е наследникът на Джейсън Хуан в Nvidia

Съветът на директорите на "Енвидиа" (Nvidia) се е свързал с главния изпълнителен директор на британската компания за чипове "Арм" (Arm Holdings) Рене Хаас като част от търсенето на потенциален наследник на Дженсън Хуан начело на американския производител, съобщава "Файненшъл таймс", позовавайки се на запознати с въпроса.

Хаас ръководи подкрепяната от японската "СофтБанк" (SoftBank) британска компания от 2022 г., пише БТА. Преди повече от десетилетие той е работил около седем години в "Енвидиа" и поддържа добри отношения както с Хуан, така и с някои членове на съвета на директорите на компанията.

Според източниците Хаас е един от няколкото кандидати, разглеждани за поста. Няма гаранция, че ще му бъде предложена длъжността или че той ще приеме евентуално предложение.

Финансовият директор на "Енвидиа" Колет Крес временно изпълнява функциите на главен изпълнителен директор.