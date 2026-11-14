Гърция иска още църковни реликви от България. Размяната за цар Самуил се оказа само начало

Гърция няма намерение да се отказва от претенциите си за връщането на още църковни реликви от България. Това заяви заместник-министърът на външните работи Александра Пападопулу в отговор на парламентарен въпрос на независимия депутат Николаос Вретос, съобщава БГНЕС.

„Интересът на Министерството на външните работи към връщането на свещени реликви остава постоянен и непроменен. Ще продължим да работим методично, сериозно и настойчиво, като използваме всички дипломатически и институционални възможности“, подчерта Пападопулу.

По думите ѝ връщането на църковните ценности, изнесени от българските военни сили по време на Първата и Втората световна война, е сред важните приоритети на гръцката дипломация.

Заместник-министърът посочи, че каналите за комуникация между Атина и София остават активни, особено по отношение на реликвите от манастирите „Панагия Ейкосифиниса“ край Драма и „Свети Йоан Предтеча“ край Серес.

Темата е била поставяна при двустранните контакти, включително на най-високо политическо равнище.

Размяната за останките на цар Самуил

Изявлението идва малко повече от месец след историческото споразумение между България и Гърция, подписано на 29 септември 2026 г.

То предвижда взаимно предаване на културни ценности с особено историческо значение за двете държави.

България получи останките, за които се приема, че принадлежат на цар Самуил, съхранявани дотогава в Музея на византийската култура в Солун.

В замяна гръцката страна получи църковни ценности, съхранявани в Националния исторически музей в София.

Става дума за 48 инвентарни единици, включващи общо 53 предмета, сред които икони, кръстове, църковна утвар и други реликви.

Официалната церемония се състоя на 3 октомври в Солун в присъствието на министър-председателите на двете държави.

Според Пападопулу постигнатото споразумение е резултат от продължителни дипломатически усилия и от развитието на българо-гръцките отношения.

„То представлява модел за успешен диалог и взаимно разбирателство между двете държави. Нашата страна и България си сътрудничат в множество области, като това сътрудничество непрекъснато се развива на всички равнища“, заяви тя.

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Размяната обаче продължава да предизвиква въпроси в Гърция.

Независимият депутат Николаос Вретос поиска правителството да докаже, че споразумението действително представлява исторически успех.

Той припомни възраженията на представители на Гръцката православна църква, Вселенската патриаршия, академични организации и опозиционни партии.

Според депутата до момента не са публично известни всички условия на меморандума и придружаващите го протоколи.

Вретос настоя да получи отговор на няколко съществени въпроса: поела ли е България изрично задължение да върне и останалите реликви и ръкописи, има ли срок за това, какво означава определението „първа фаза“ и какъв е правният статут на предадените ценности.

Той поиска документите, свързани с размяната и гръцките претенции, да бъдат представени в парламента.

Депутатът обвини правителството в тайна дипломация и предупреди, че последиците от споразумението надхвърлят рамките на културното сътрудничество.

Като аргумент посочи и историческите спорове около цар Самуил и наследството му, по които България и Република Северна Македония имат различни позиции.

Атина се позовава на Ньойския договор

В отговора си Александра Пападопулу посочи член 126 от Ньойския мирен договор от 1919 г., който според гръцката страна е правното основание за връщането на изнесените исторически ценности.

Този член предвижда България да издири и върне на Гърция, Румъния и тогавашната Сърбо-хърватско-словенска държава архиви и предмети с археологическа, историческа или художествена стойност, изнесени от техните територии по време на Първата световна война.

Пападопулу определи задължението като едностранно, правно обвързващо и безусловно.

Според нея в продължение на десетилетия опитите за неговото прилагане са срещали сериозна съпротива.

„Днес с меморандума за разбирателство и съответните протоколи постигнахме нещо естествено, но доскоро изглеждащо невъзможно: връщането на първите 53 реликви“, заяви тя.

Заместник-министърът подчерта, че според гръцкото правителство това е само началото на процеса.

По думите ѝ дипломатическите и правните основания на Атина остават силни, тъй като с предаването на ценностите България за първи път на практика е признала задължението си за тяхното връщане.

Това е тълкуването на гръцката страна, а не потвърдена обща правна позиция на двете държави.

Спорът за културните ценности продължава

Подписаният меморандум предвижда възможност за последващи преговори относно други исторически предмети от взаимен интерес, които не са включени в първоначалното споразумение.

Същевременно въпроси за прозрачността и законността на размяната бяха поставени и в България. Учени поискаха да бъдат оповестени пълният списък на предадените предмети, условията на споразумението и начинът, по който е одобрено тяхното предаване.

От гръцка страна също бяха отправени призиви документите да станат публично достояние.

Въпреки разногласията Пападопулу изрази увереност, че сътрудничеството между София и Атина ще продължи.

Тя припомни и посланието на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, отправено при церемонията по размяната:

„Превръщаме трудните моменти от миналото в мостове за сътрудничество в бъдещето.“

Засега не е обявено кога могат да започнат следващите преговори и кои конкретни реликви ще бъдат предмет на нови искания.