Световна звезда катастрофира и е в болница

Актьорът Франки Мюниз, познат на милиони зрители с главната си роля в сериала „Малкълм“, претърпя катастрофа на легендарната писта „Дейтона Интернешънъл Спидуей“ във Флорида. 40-годишната звезда, която през последните години се състезава професионално в автомобилния спорт, беше откарана в болница след инцидент по време на тренировка на 11 ноември, цитира Флагман.

Първоначалната информация предизвика тревога сред почитателите му. От състезателния отбор Team Reaume потвърдиха, че Мюниз е участвал в катастрофа при подготовката за демонстративното състезание Ford Proud to Honor Veterans Day Classic, посветено на американските военнослужещи и ветерани.

„Франки Мюниз претърпя инцидент по време на тренировка за днешното събитие на „Дейтона“. Той беше транспортиран до местно медицинско заведение за допълнителни прегледи. В съзнание е и е адекватен“, съобщиха от отбора.

Часове по-късно дойде успокояваща новина. Актьорът беше изписан от болницата, а самият той потвърди, че състоянието му е стабилно.

„Имам леки болки, но моят Mustang си свърши работата и ме предпази“, заяви Мюниз в изявление, разпространено чрез Ford Racing.

Той благодари на организаторите, медицинските екипи и всички, които са се свързали с него след инцидента. Изрази и разочарование, че катастрофата му е попречила да участва в състезанието, за което се е подготвял.

Мюниз е управлявал Ford Mustang Dark Horse R. Публикувани след произшествието кадри показват автомобила след удар в предпазните съоръжения на пистата. Причината за загубата на контрол не е официално установена.

След медицинските прегледи е взето решение актьорът да пропусне вечерното състезание. Неговото място е заел друг пилот.

Мюниз е трябвало да се състезава заедно с пилота Остин Синдрик, като двамата представляват отбора на Военновъздушните сили на САЩ. В благотворителната надпревара участват 12 автомобилни състезатели, разпределени в шест отбора, посветени на различните родове американски въоръжени сили.

Събитието подкрепя организации, които помагат на военнослужещи, ветерани и техните семейства. Именно тази кауза е сред основните причини Мюниз да приеме поканата.

Преди катастрофата актьорът разказа, че баща му е служил във Военновъздушните сили и Военноморските сили на САЩ, а дядо му също е бил военнослужещ във флота.

За него участието е било личен жест на признателност към семейството му и към хората, посветили живота си на военната служба.

Франки Мюниз придобива световна популярност още като дете благодарение на сериала „Малкълм“. Поредицата се излъчва между 2000 и 2006 година и го превръща в едно от разпознаваемите лица на американската телевизия.

Ролята му носи номинация за награда „Еми“ и две номинации за „Златен глобус“. По-късно той участва и във филми като „Агент Коди Банкс“ и „Голям тлъст лъжец“.

Любовта му към автомобилните състезания обаче постепенно променя професионалния му път. Още през 2006 година Мюниз започва да се състезава в сериите Formula BMW USA, а впоследствие участва и в Champ Car Atlantic Championship.

След период, посветен на други професионални занимания, той се завръща активно в автомобилния спорт. През 2023 година прави пълен сезон в ARCA Menards Series, а през 2025 година става редовен пилот в NASCAR Craftsman Truck Series.

Мюниз кара автомобил с номер 33 за Reaume Brothers Racing. Сред най-добрите му резултати е десетото място в откриващото състезание на „Дейтона“ през 2025 година.

Преходът от телевизионните студиа към професионалните писти не е бил лесен. В свои интервюта актьорът признава, че в автомобилния спорт резултатите зависят и от фактори извън контрола на пилота, включително технически повреди и действията на останалите състезатели.

Той обяснява, че с натрупването на опит се е научил да приема неуспехите по-спокойно и да насочва вниманието си към следващото състезание.

Катастрофата във Флорида не е първият тежък инцидент в кариерата му. През 2023 година Мюниз се удря в предпазна стена на пистата „Елко Спидуей“ в Минесота, но успява да напусне автомобила без сериозни травми.

Тогава той съобщава на феновете си, че изпитва болки след удара, но остава убеден в решението си да продължи да се състезава.

Сега, след новия инцидент на „Дейтона“, 40-годишният актьор отново благодари за подкрепата и подчертава ролята на защитните системи в състезателния автомобил.

Към 12 ноември е потвърдено, че Франки Мюниз е напуснал болницата. Няма публично съобщена диагноза за сериозно нараняване, а точните обстоятелства около катастрофата продължават да се изясняват.