Историята не може да бъде спряна - Си Цзинпин обяви голямата цел на Китай

Китайският президент Си Цзинпин отправи категорично послание за бъдещето на Тайван, като заяви, че пълното обединение с Китай е неизбежно. В реч в Пекин той определи решаването на тайванския въпрос като историческа мисия на Китайската комунистическа партия и призова това да стане по мирен път. Китайският лидер не спомена възможността за използване на военна сила, но подчерта, че независимостта на острова е неприемлива за Пекин. Изявлението беше направено по повод 160-ата годишнина от рождението на революционера Сун Ятсен, предаде Ройтерс.

Пълното обединение трябва да бъде осъществено

„Ходът на историята не може да бъде спрян. Пълното обединение на майката родина трябва да бъде осъществено - и то със сигурност ще бъде осъществено“, заяви Си Цзинпин пред участниците в тържественото събитие в китайската столица.

Президентът подчерта, че Пекин продължава да се придържа към политиката за мирно обединение и принципа „една държава, две системи“. По думите му Китай е готов да води разговори с представители на Тайван, ако те приемат принципа за единен Китай. Си призова китайците от двете страни на Тайванския проток да работят за сближаване и да се противопоставят на силите, които настояват за независимост на острова.

Китай разглежда демократично управлявания Тайван като част от своята територия, но властите в Тайпе категорично отхвърлят тези претенции. Пекин от години предлага модела „една държава, две системи“, който предвижда запазване на определена автономия след обединението. Нито една от основните политически партии в Тайван обаче не подкрепя подобно решение.

В речта си Си Цзинпин не отправи нови военни предупреждения. Китайското ръководство обаче не се е отказало от възможността за използване на сила, ако сметне това за необходимо.

Историческата личност, която обединява и разделя Пекин и Тайпе

Посланието на китайския президент прозвуча по време на честването на 160 години от рождението на Сун Ятсен, смятан за един от основателите на съвременен Китай. Революционерът изиграва важна роля в събитията от 1911 г., които слагат край на многовековното императорско управление и проправят пътя към създаването на Република Китай.

Сун Ятсен заема особено място в историческата памет както на континентален Китай, така и на Тайван. В Пекин той е почитан като велик патриот и национален герой, чиито идеи са свързани с единството и възраждането на китайската нация. В Тайван е официално признат за „баща на нацията“, а портретът му е поставен в президентския кабинет.

Различията около историческото му наследство обаче остават. Още миналия месец тайванските власти призоваха гражданите си да не участват в организираните от Пекин чествания, обвинявайки Китай, че представя изкривено идеите на революционера.

След победата на комунистите в гражданската война през 1949 г. правителството на Република Китай се изтегля в Тайван, където продължава да съществува. Оттогава островът се управлява отделно от континентален Китай, а въпросът за неговия политически статут остава един от основните източници на напрежение между Пекин и Тайпе.