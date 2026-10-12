Китай обърна поглед към София. Си Цзинпин изпраща ключов човек

Китай предприема мащабен дипломатически ход към Югоизточна Европа, в който България заема специално място. Външният министър Ван И, един от най-влиятелните представители на китайското ръководство, пристига у нас за първи път от 11 години, съобщи Министерството на външните работи в Пекин.

Визитата е част от обиколка между 14 и 20 октомври, която включва Азербайджан, Хърватия и Черна гора. Китайската дипломация вече обяви, че иска да укрепи доверието с новото българско правителство и да изведе двустранните отношения на по-високо равнище.

Пекин изпраща тежка фигура в София

Ван И не е обикновен дипломат. Освен външен министър той е член на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия - един от най-висшите органи на политическата власт в страната.

Обиколката му започва със срещата на върха на Конференцията за взаимодействие и мерки за изграждане на доверие в Азия, която ще се проведе на 15 октомври в Баку. Там той ще представлява лично китайския президент Си Цзинпин като негов специален пратеник.

След форума Ван И ще продължи европейската част от дипломатическата си мисия. Очакват се срещи с външните министри на Хърватия, Черна гора и България, както и разговори с държавните ръководства на трите страни.

Китай разкри защо България е толкова важна

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин постави специален акцент върху София и историческите отношения между двете държави.

Тя припомни, че България е втората страна в света, установила дипломатически отношения с Китайската народна република след нейното създаване през 1949 година.

Според Пекин стратегическото партньорство се развива стабилно, а контактите на високо политическо равнище стават все по-интензивни.

Китай очаква посещението на Ван И да укрепи взаимното доверие с новото българско правителство, да разшири практическото сътрудничество и да даде нов тласък на двустранните отношения.

Големият залог - търговия, инвестиции и стратегически маршрути

Посещението се вписва в усилията на Китай да укрепва икономическото си присъствие в Югоизточна Европа и да развива транспортните връзки между Азия и европейските пазари.

Сред сферите, които Пекин определя като перспективни за сътрудничество с България, Хърватия и Черна гора, са търговията, инвестициите, туризмът и инфраструктурата.

Особено значение има Средният коридор - транспортният маршрут, който свързва Китай с Европа през Централна Азия, Каспийско море и Южен Кавказ, като предлага алтернатива на преминаването през Русия.

Според „Саут Чайна морнинг пост“ дипломатическата обиколка се провежда на фона на стремежа на Пекин да укрепи търговските си маршрути и геополитическото си влияние в региона.

Йотова вече отвори важни теми с Пекин

Предстоящото посещение идва само седмици след срещата между президента Илияна Йотова и китайския вицепрезидент Хан Джън в Ню Йорк на 25 септември.

Тогава двамата обсъдиха разширяването на икономическото партньорство, а българският държавен глава постави въпроса за по-лесния достъп на родните селскостопански продукти до огромния китайски пазар.

Сред конкретните инициативи беше и откриването на директна самолетна линия между София и Пекин, която би улеснила бизнес контактите и туризма.

Хан Джън предаде на Йотова и лични поздрави от Си Цзинпин, като подчерта високата оценка на китайската страна за развитието на двустранния диалог.

На този фон пристигането на Ван И създава възможност вече обсъжданите намерения да преминат към по-конкретни договорености. Засега обаче няма обявени нови споразумения или инвестиционни ангажименти.

Връщане след повече от десетилетие

Последното официално посещение на Ван И в България като външен министър беше на 15 октомври 2015 година. Тогава той разговаря с българския си колега Даниел Митов за развитието на търговските връзки и участието на страната ни в китайските инфраструктурни инициативи.

Единадесет години по-късно международната обстановка е коренно различна, а конкуренцията за инвестиции, транспортни маршрути и влияние в Европа е значително по-остра.