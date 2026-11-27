В годините на Студената война надмощието между двата лагера се изразяваше в битката за Космоса. Космическите и военните технологии бяха измерителите за силата на Изтока и Запада. Сега, през 2026 година обаче, сякаш Космоса остава на заден план и войната е за надмощие в изкуствения интелект. Тя се води най-вече между Съединените щати и Китай на държавно ниво и между големите частни корпорации на бизнес ниво.

Компаниите гиганти, генериращи милиарди приходи в САЩ, се конкурират жестоко на полето на AI.

Според разбирачи от тази тънка материя, Space X на Мъск може да изгради за едва 18 месеца толкова мощности за изкуствен интелект, колкото "Гугъл" е натрупала за цялото си съществуване.

Самият Мъск обяви, че през 2027 г. Space X може да въведе допълнителни 10 гигавата изчислителни мощности за изкуствен интелект и така да достигне общ капацитет от около 13 гигавата до края на годината - прогноза, обявена в отчета за третото тримесечие.

За сравнение, анализатори изчисляват, че

за 18 месеца компанията би изградила толкова центрове за данни, колкото "Гугъл" между 1999 и 2026 г.

Макар Мъск да е известен с амбициозни обещания, според тях този път целта е постижима - вече са установени над 9 гигавата потенциален капацитет на различните площадки. Плановете не са нови: през февруари 2026 г. Space X присъедини компанията xAI, а според анализаторите предимството ѝ пред конкурентите произтича от опита в производството на ракети.

Oсновната пречка пред разрастването на мощностите за изкуствен интелект е осигуряването на електроенергия. Мъск отбеляза през октомври, че производството на ток, охлаждането и свързаната инфраструктура вече ограничават компанията повече от наличността на чипове. Затова Space X залага на производствения си опит - включително за компоненти на газови турбини, пренесен от ракетните двигатели - и разширява съоръженията си с бързи темпове: капацитетът на центъра Colossus 2 се очаква да нарасне от 0,4 гигавата през януари 2026 г. до 2,4 гигавата до края на годината, а подобно строителство върви и в два центъра в "Старбейз" в Тексас. Според анализатори Tesla може да помага с производството на сглобяема инфраструктура, а компанията е осигурила и 40 милиарда долара за купуване на необходимите графични процесори (GPU).

Пред Space X обаче стоят и сериозни препятствия, пише БНТ. Газовите турбини, с които заобикаля ограниченията на електропреносните мрежи, вече предизвикаха недоволство сред живеещите край центровете за данни, а на компанията е наредено да изведе от експлоатация последните си временни турбини в Саутхейвън, Мисисипи, до юли 2027 г. Освен това 13-те гигавата капацитет не означават непременно по-голяма изчислителна мощ от тази на "Гугъл", тъй като гигаватите измерват мощност, а не производителност - значение имат и инсталираният хардуер, и ефективността му. Отделно от наземните си планове Space X възнамерява да изгражда центрове за данни с изкуствен интелект и в орбита, но засега основното изпитание ще бъде дали ще задържи темпа на строителство през 2027 г.