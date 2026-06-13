Буч и Суни слязоха от Космоса, загадката обаче остава
Сагата започна с неуспешен тестов полет
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Сагата започна с неуспешен тестов полет
Полетът може да бъде реализиран през следващия месец
Илон Мъск поставя амбициозни планове за полета
Машината SN15 беше изпратена на около 10 км над Земята и след това кацна безпроблемно
Готов е екипажът на Спейс екс
Заради лошо време, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.
Мисията идва 9 години след като САЩ прекратиха космическите полети на совалки
Четирима мераклии може да се насладят на приключението