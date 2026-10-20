Балон ли е AI бумът? 10 компании държат 42% от пазара

Изкуственият интелект се превърна в мощен двигател на световните фондови пазари, но рекордните инвестиции и огромната концентрация на капитала пораждат все повече въпроси за устойчивостта на този растеж. Само десет технологични компании вече формират около 40-42% от американския фондов пазар, а необходимите инвестиции в инфраструктура за AI до 2032 г. могат да достигнат внушителните 10,3 трилиона долара.

Според анализ на Freedom24 настоящата ситуация има прилики с предишни инвестиционни бумове, включително с технологичния балон от края на 90-те години. Това не означава, че нов срив е неизбежен, но поставя въпроса дали бъдещите корпоративни печалби ще оправдаят сегашните цени на акциите.

Десет компании движат почти половината пазар

Изкуственият интелект промени структурата на американския фондов пазар, като съсредоточи огромен капитал в сравнително ограничен брой технологични гиганти.

Според данните, цитирани от Freedom24, групата AI Big 10 включва седемте компании от т.нар. „Великолепна седморка“, както и Broadcom, Micron и AMD. Общият им дял достига приблизително 40-42% от пазарната стойност на американските акции.

Подобна концентрация означава, че финансовите резултати на няколко големи компании могат да оказват изключително силно влияние върху движението на целия пазар. Добрите им отчети подкрепят борсовите индекси, но разочарование в приходите или печалбите може да предизвика значително по-широки разпродажби.

Анализаторите откриват исторически паралели. По време на бума на железопътния транспорт водещите компании са представлявали приблизително 63% от пазара. През 1972 г. делът на групата Nifty Fifty е достигал около 40%, а в разгара на технологичния бум през 2000 г. технологичните и телекомуникационните дружества са формирали приблизително 41%.

Призракът на дотком балона

Сходната концентрация на капитала обаче не означава, че днешният пазар повтаря напълно събитията отпреди четвърт век.

Freedom24 обръща внимание на съществена разлика - много от водещите технологични компании днес вече генерират значителни приходи и печалби, докато в края на 90-те години цените на редица интернет дружества се основаваха предимно на очаквания за бъдещ успех.

Данните на Goldman Sachs Global Investment Research показват колко голяма е разликата в оценките.

В пика на дотком бума Cisco се е търгувала при съотношение цена/печалба от приблизително 102, докато в настоящото сравнение за Nvidia е посочено около 26. При Microsoft стойността е била 53 срещу приблизително 27 днес.

Средното съотношение за избраните водещи компании през технологичния бум е достигало около 52, докато за разглежданата съвременна група е приблизително 27.

Сравнението е условно, защото обхваща различни компании и периоди, но показва, че настоящите оценки не са идентични с тези от 2000 г.

Nvidia показа как печалбите могат да догонят очакванията

Един от най-показателните примери е Nvidia - компанията, чиито чипове са в основата на огромна част от изчислителната инфраструктура за изкуствен интелект.

Приходите й са нараснали от около 27 млрд. долара през финансовата 2023 г. до приблизително 216 млрд. долара през финансовата 2026 г.

Разводнената печалба на акция е достигнала 4,90 долара, което представлява ръст от 67%.

Същевременно съотношението цена/печалба е спаднало от около 115 през финансовата 2023 г. до 38 през 2026 г., като посочената в анализа прогнозна стойност е приблизително 18,9.

Така бързото увеличение на печалбите може да намалява високите пазарни оценки, без непременно да се стига до спад на цената на акциите.

10,3 трилиона долара инвестиции, но кой ще плати сметката

Сред най-сериозните въпроси, разгледани от Freedom24, е цената на инфраструктурата, необходима за развитието на изкуствения интелект.

Центровете за данни, специализираните чипове, електроенергията и изчислителните мощности изискват колосални капиталови разходи.

Според оценка на проф. Стейн ван Нювербург от Колумбийския университет инвестициите в AI инфраструктура през периода 2025-2032 г. могат да достигнат 10,3 трилиона долара.

За да бъде постигната възвръщаемост от 10% върху този капитал, секторът ще трябва да генерира приблизително 3,55 трилиона долара годишни приходи до 2032 г.

Разликата между вложените днес средства и необходимите бъдещи постъпления е сред основните рискове, посочени от анализаторите.

В същото време вече има доказателства за сериозно търсене. Microsoft отчете 27% годишен ръст на приходите от облачни услуги за тримесечието, приключило през юни, докато приходите от Azure и останалите облачни услуги се увеличиха с 43%.

Тези резултати потвърждават развитието на пазара, но не гарантират, че всички инвестиции в AI инфраструктура ще се окажат достатъчно печеливши.

Нов риск за борсите - облигациите поскъпват

Към технологичните рискове се добавя и промяната в лихвената среда. Според данните, цитирани в анализа на Freedom24, в началото на октомври доходността по десетгодишните американски държавни облигации е достигнала 5,34% - най-високото равнище от 2002 г.

По-високата доходност прави държавните ценни книжа по-конкурентна алтернатива на акциите. Тя може също да понижи настоящата стойност на бъдещите корпоративни печалби, особено при дружества, чиито оценки зависят от очаквания за продължителен силен растеж.

Исторически подобни периоди на повишаваща се доходност са съвпадали с чувствителни промени на финансовите пазари.

Международният валутен фонд също предупреждава, че разочароващи резултати в сектора на изкуствения интелект, повишена задлъжнялост или забавяне на икономическата активност могат да предизвикат борсова корекция.

Октомври и ноември подлагат гигантите на проверка

Предстоящите финансови отчети на големите технологични компании ще дадат нова информация за мащаба на търсенето и възвръщаемостта от инвестициите.

Според графика, разгледан от Freedom24, Meta трябва да представи резултатите си на 21 октомври, Microsoft и Alphabet - на 28 октомври, Amazon - на 29 октомври, а Nvidia - на 19 ноември.

Сред останалите фактори, които могат да повлияят на финансовите пазари, са заседанията на Федералния резерв на САЩ на 27-28 октомври и 8-9 декември, както и междинните американски избори на 3 ноември.

Анализът разглежда и възможността за борсова корекция от над 10% при определени политически и пазарни сценарии, но подчертава, че това е риск, а не категорична прогноза.

Печалбите трябва да оправдаят милиардните залози

„Изкуственият интелект създава реални бизнес възможности, но силният растеж сам по себе си не е достатъчен, за да оправдае всяка пазарна оценка“, коментира Александър Буюкли, директор на Freedom24 България, обвързан агент на Freedom Finance Europe Ltd.

„Инвеститорите трябва да гледат отвъд заглавията и да анализират възвръщаемостта зад тях: колко капитал инвестират компаниите, колко бързо тези инвестиции могат да генерират приходи и дали произтичащите парични потоци могат да подкрепят настоящите очаквания.“

Според него високата концентрация на капитала носи рискове и за останалите компании на фондовите пазари.

„Когато сравнително малка група компании формира около 40% от американския пазар, последиците от преоценка могат да се разпространят далеч отвъд технологичния сектор“, предупреждава Буюкли.