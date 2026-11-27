Старият лаптоп работи все по-бавно, Windows 11 изисква по-мощен хардуер, а покупката на нов компютър не влиза в семейния бюджет? Google предлага безплатно решение, което може да удължи живота на много остарели устройства. Операционната система ChromeOS Flex позволява дори сравнително слаби компютри отново да бъдат използвани удобно за работа, учене, интернет и забавления. За възможностите на софтуера и начина на инсталиране разказва германското технологично издание CHIP, което го определя като практична алтернатива за потребителите, които не искат да преминават към Windows 11.

Само 4 GB памет са достатъчни

Голямото предимство на ChromeOS Flex са сравнително ниските системни изисквания. За разлика от Windows 11, която поставя по-строги условия за процесора и защитните компоненти, системата на Google може да работи и на по-стари компютри.

Според официалната документация на Google са необходими 64-битов процесор Intel или AMD, минимум 4 GB оперативна памет и поне 16 GB вътрешна памет за съхранение. Компютърът трябва също да поддържа зареждане от USB устройство и да позволява достъп до настройките на BIOS или UEFI.

ChromeOS Flex е разработена с акцент върху работата в интернет и използването на облачни услуги. Тя предлага браузъра Chrome и удобен достъп до Gmail, Google Drive и Google Docs. Потребителите могат да гледат видеоклипове, да редактират документи, да участват във видеосрещи и да използват множество онлайн приложения.

Google представи системата още през 2022 г., а през 2026 г. разшири инициативите за повторно използване на остарели компютри. Компанията си партнира с платформата Back Market, за да улесни потребителите, които искат да продължат да използват устройствата си вместо да ги изхвърлят.

Как да инсталираме безплатната система

Едно от най-големите удобства е, че ChromeOS Flex може да бъде изпробвана, преди да бъде окончателно инсталирана. За целта е необходима USB флашка с капацитет най-малко 16 GB и компютър с браузъра Google Chrome.

Първата стъпка е да се инсталира официалното разширение Chromebook Recovery Utility. Чрез него се създава стартираща флашка с ChromeOS Flex, след което компютърът се рестартира и от менюто за зареждане се избира USB устройството.

Google предлага възможност системата първо да бъде изпробвана директно от флашката, без да се премахва Windows. Така потребителят може да провери дали работят интернет връзката, звукът, екранът и останалите основни функции.

Ако всичко е наред, може да се премине към окончателна инсталация. Тук обаче има едно изключително важно условие - инсталирането изтрива съществуващата операционна система и всички данни от вътрешния диск. Затова снимките, документите и останалите важни файлове трябва предварително да бъдат запазени на външен носител или в облачно хранилище.

Какво трябва да знаем, преди да се откажем от Windows

Въпреки предимствата си ChromeOS Flex не може напълно да замени Windows за всеки потребител. Програми, разработени специално за системата на Microsoft, не могат да се инсталират и използват по обичайния начин. Това важи за редица професионални приложения, специализиран счетоводен софтуер и компютърни игри.

Системата има и разлики спрямо стандартната ChromeOS на лаптопите Chromebook. Например не предлага обичайната поддръжка на приложения от Google Play. Поддръжката на някои хардуерни компоненти също зависи от конкретния модел компютър.

Google поддържа официален списък със сертифицирани устройства, за които проверява съвместимостта. При компютри, произведени преди 2012 г., могат да възникнат проблеми с процесора или графичната система. Затова специалистите от CHIP препоръчват предварително да бъде проверена съвместимостта, а не да се разчита единствено на ниските системни изисквания.

За хората, които използват компютъра основно за четене на новини, електронна поща, интернет банкиране, гледане на филми и работа с документи, ChromeOS Flex предлага възможност да запазят старото си устройство още години. А най-голямото предимство е, че не се налага да плащат за нова операционна система.