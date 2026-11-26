Смартфоните Samsung Galaxy разполагат с множество фотографски функции, но голяма част от потребителите рядко променят фабричните настройки на камерата. Специалистите от технологичното издание "Гига" препоръчват пет лесни стъпки, с които можете да подобрите качеството на снимките си. За целта не е необходимо да инсталирате допълнителни приложения или да имате професионални фотографски умения.

Дайте повече свобода на камерата

Отворете приложението "Камера" и влезте в настройките чрез иконата със зъбно колело. Потърсете функцията "Интелигентна оптимизация" (Intelligent optimization) и изберете максимално качество. Така телефонът ще отделя повече време за обработка на изображенията.

Втората полезна настройка е автоматичното разпознаване на сцената (Scene optimizer). Камерата ще съобразява цветовете, контраста и експозицията с обекта, който снимате - храна, природен пейзаж или домашен любимец.

При по-новата версия на софтуера One UI 9 тези функции са преименувани на Photo enhancer и Scene detection, уточняват от Samsung Photography Academy. Ако предпочитате по-естествени цветове или снимате бързо движещи се обекти, можете да експериментирате и с по-ниска степен на обработка.

Две хитрости за професионална композиция

Третата стъпка е активирането на помощната мрежа и хоризонталния нивелир. Те ще ви помогнат да избегнете наклонените хоризонти и да разполагате основните обекти в най-подходящите части на кадъра.

Четвъртата настройка е изборът на съотношение 3:4 вместо 16:9. Така използвате пълната площ на стандартния фотографски сензор, вместо телефонът автоматично да изрязва част от изображението. Впоследствие можете да промените формата в редактора, като запазите оригиналната снимка.

Не се подвеждайте по мегапикселите

Петият съвет е да използвате стандартната резолюция от 12 мегапиксела за ежедневни снимки. При нея камерата обединява информацията от няколко пиксела, което обикновено дава по-добри резултати при слабо осветление. Режимите с 50 или 200 мегапиксела са по-подходящи за неподвижни обекти при добра светлина.

От Samsung обръщат внимание и на една често пренебрегвана причина за лошото качество на фотографиите - допълнителните предпазни стъкла върху обективите. Те могат да затруднят фокусирането и да предизвикат нежелани светлинни отблясъци.

При снимане на близки обекти с поддържаните модели можете да активирате функцията Focus enhancer чрез иконата с цвете на екрана. Тя автоматично превключва към подходяща камера за по-добър фокус.