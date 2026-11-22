Случвало ли ви се е да извадите телефона от джоба си и да откриете, че екранът свети, отворено е приложение или дори сте набрали нечий номер, без да разберете? Това е често срещан проблем при смартфоните с Android, който може да доведе до нежелани обаждания, изпращане на съобщения и по-бързо изтощаване на батерията. Причината обикновено се крие в няколко функции, създадени за по-удобно използване на устройството. Технологичното издание How-To Geek обяснява как с няколко промени в настройките неприятните изненади могат да бъдат избегнати.

Включете защитата срещу случайни докосвания

Една от най-полезните възможности в Android е специалният режим, който предпазва телефона от неволно натискане на екрана, когато устройството се намира в джоб или чанта. При някои модели той се нарича Pocket Mode, или "Режим в джоба", а при Samsung Galaxy е известен като Accidental Touch Protection - "Защита от случайно докосване".

Функцията използва сензорите на телефона, за да разпознае кога устройството се намира в затворено и тъмно пространство. В такива ситуации системата ограничава реакцията на екрана към случайни докосвания, като предотвратява отварянето на приложения и нежеланото набиране на номера.

При Samsung Galaxy настройката се намира в меню "Настройки" (Settings), след това "Дисплей" (Display), където трябва да включите "Защита от случайно докосване".

Има и друга подробност. Ако използвате защитно стъкло или фолио, може да сте активирали повишена чувствителност на сензорния екран. Тази настройка е удобна при използване на телефона, но понякога допринася за нежелани реакции при допир с дрехите. Ако устройството продължава да се включва само, опитайте да изключите "Чувствителност при докосване" (Touch Sensitivity) в настройките на дисплея.

Изключете жестовете, които събуждат екрана

Друга честа причина са функциите за автоматично активиране на дисплея чрез движение или докосване. Много смартфони предлагат възможности като "Повдигане за събуждане" (Lift to Wake), "Двойно докосване за включване" (Double Tap to Wake) и "Докосване за проверка на телефона" (Tap to Check Phone).

Те позволяват да видите часа и известията, без да натискате физически бутон. Но когато телефонът е в джоба, движенията при ходене или триенето в дрехите могат да предизвикат нежелано активиране на екрана.

При телефоните Google Pixel тези настройки обикновено се намират в раздел "Настройки", след това "Система" и "Жестове". При Samsung Galaxy трябва да отворите "Настройки", "Допълнителни функции" и "Движения и жестове".

Специалистите от How-To Geek препоръчват първо да изключите автоматичното събуждане при повдигане на телефона. След това проверете дали проблемът продължава. Ако екранът все още се активира сам, може да изключите и събуждането чрез двойно докосване.

Проверете и скенера за пръстови отпечатъци

Ако останалите настройки не помогнат, причината може да е свързана със скенера за пръстови отпечатъци. Това се случва най-вече при смартфоните с физически сензор, разположен върху страничния бутон или на гърба на устройството.

При поставяне на телефона в джоба сензорът може неволно да бъде докоснат. При определени обстоятелства подобни реакции са възможни и при скенерите, вградени в дисплея, особено когато има влага или допълнителен натиск върху екрана.

За да проверите дали проблемът идва оттам, временно изключете отключването с пръстов отпечатък и използвайте PIN код или графичен ключ. Ако нежеланото активиране спре, ще сте установили коя функция предизвиква затрудненията.

Настройките могат да се различават според производителя и версията на Android, затова е удобно да използвате и търсачката в менюто на телефона. Въведете думи като "жестове", "случайни докосвания" или "чувствителност на екрана", за да откриете необходимите опции.