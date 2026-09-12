Живеете в стара панелка. Ето колко се бъркате в джоба
Но инвестицията си струва
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Но инвестицията си струва
И има ли понятие лоша инвестиция
Поскъпнали са захарта, оризът и яйцата
Нов удар по джоба
Причината е постъпването на тока
Можем да си купим двойно повече месо, яйца и мъжки костюми Парите в джоба ни реално са скочили с около 50% през последните 10 години. Това означава,...
Парите в обращение се увеличиха с 13% за година Повече едри банкноти от 50 лв. и 100 лв. стоят в джобовете ни. Това са банкнотите в паричното обращен...
Станислав Иванов, икономист, секретар на ПГ на ГЕРБ - Г-н Иванов, правителството и премиерът Бойко Борисов призоваха за изсветляване на сивата иконом...