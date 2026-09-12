Пътувате с кола в ЕС? Ето правилата, които могат да ви спестят солена глоба
Няколко основни неща, които трябва да знаем за шофьорската книжка, застраховката и правилата
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Няколко основни неща, които трябва да знаем за шофьорската книжка, застраховката и правилата
Пренебрегването на тези симптоми може да доведе до бавно зареждане, повреда на вашия смартфон и дори да причини пожар
Новите правила важат еднакво за местни жители и чужденци
Колко реалистично е това и кога трябва да внимавате?
Обърнете внимание на следните признаци
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Никога не го сушете върху радиатор
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Смартфон със страничен дисплей ще е хитът на пазара на технологиите през следващата година, съобщава www.technews.bg. Новата конструкция на телефоните...