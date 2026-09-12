Всичко за Мобилен Телефон

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Музей в задния джоб

Музей в задния джоб

Шедьоврите вече са на един клик разстояние Голямото изкуство вече не е привилегия само за музеите и частните колекции. Дори да не сте ходили в Лувъра...

22 април | 22:50
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Смартфони за ученици

Смартфони за ученици

Времето, когато за 15 септември родителите купуваха на ученика само раници, тетрадки и учебни помагала, отдавна отмина. Вече почти няма "ученически ко...

10 септември | 5:05
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Пейки зареждат смартфони

Пейки зареждат смартфони

На всеки се е случвало батерията на мобилния му телефон да падне в най-неподходящия момент. А в наши дни да останеш без телефон за няколко часа би мог...

08 юли | 20:05
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