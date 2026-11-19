Една малко позната настройка в iPhone може да се окаже решаваща, ако телефонът попадне в ръцете на крадец. Много потребители разчитат единствено на кода за отключване, но той може да бъде видян и запомнен от друг човек. Apple е разработила специална функция, която поставя допълнителни препятствия пред всеки, опитващ се да получи достъп до лични данни, пароли и важни настройки. Тя се нарича Stolen Device Protection, или "Защита на откраднато устройство", и според технологичното издание How-To Geek е сред най-полезните възможности за сигурност, които собствениците на iPhone могат да активират.

Дори да знаят паролата ви, крадците срещат сериозна пречка

Основната опасност възниква, когато някой успее да види кода за отключване на телефона, например в заведение, градския транспорт или друго обществено място. Ако след това открадне устройството, той може да се опита да използва този код за достъп до чувствителна информация и промяна на защитните настройки.

Функцията Stolen Device Protection е създадена именно за подобни ситуации. Когато телефонът се намира извън познати места като дома или работата, определени действия изискват задължително потвърждение чрез Face ID или Touch ID. Това важи например за достъпа до съхранените пароли и платежни данни. Обикновеният код за отключване не може да замени биометричната проверка.

Още по-сериозна защита се задейства при опит за промяна на паролата на Apple акаунта, излизане от него или смяна на кода за отключване на устройството. В тези случаи системата изисква първо биометрично потвърждение, след което въвежда едночасово изчакване. След изтичането му самоличността трябва да бъде потвърдена отново.

Този механизъм осигурява на собственика допълнително време да установи липсата на телефона, да включи режима за изгубено устройство и да предприеме действия за защита на акаунта си. По информация на Apple функцията работи на устройства с iOS 17.3 или по-нова версия на операционната система.

Как да включите защитата за няколко секунди

Активирането става директно от настройките на iPhone и не изисква инсталирането на допълнително приложение.

Първо отворете "Настройки" (Settings) и изберете "Face ID и код" (Face ID & Passcode). При моделите с пръстов отпечатък разделът е "Touch ID и код" (Touch ID & Passcode).

След това въведете кода за отключване на телефона, намерете "Защита на откраднато устройство" (Stolen Device Protection) и активирайте функцията.

В същото меню има и още една полезна възможност. Можете да изберете допълнителните изисквания за сигурност да се прилагат само извън познатите места или винаги, независимо къде се намирате.

Изборът на "Винаги" (Always) осигурява по-висока степен на защита, защото дори у дома или на работното място важните промени ще изискват биометрично потвърждение и предвиденото изчакване.

За използването на функцията трябва да са активирани Face ID или Touch ID, двуфакторното удостоверяване на Apple акаунта, услугата Find My за откриване на телефона и необходимите настройки за местоположение.

От How-To Geek препоръчват също потребителите да прикриват екрана, когато въвеждат кода си на обществени места, и никога да не го съобщават на непознати.