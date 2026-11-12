Google с важен съвет за Gmail. Две минути могат да спасят пощата ви

Стар телефон, забравен лаптоп или приложение, което не сте използвали от години, може все още да има достъп до вашия Gmail. Много хора дори не подозират колко устройства и външни програми са свързали с електронната си поща през годините. Google препоръчва бърза проверка на сигурността, която отнема само няколко минути и позволява да откриете непознати връзки и да прекратите ненужния достъп. За полезната функция разказва унгарското издание „Дивани“, което представя съветите на технологичния гигант.

Кой има достъп до вашата поща

Електронната поща отдавна не служи само за изпращане и получаване на писма. Чрез нея потвърждаваме онлайн покупки, получаваме банкови известия, резервираме самолетни билети и възстановяваме забравени пароли за различни услуги.

Затова защитата на Gmail е особено важна. Дори когато никога не сте предоставяли паролата си на друг човек, през годините може да сте влизали в акаунта си от различни устройства или да сте давали разрешения на външни приложения.

Google разполага със специален инструмент, наречен Security Checkup, или „Проверка на сигурността“. Той позволява да прегледате устройствата, на които е използван акаунтът ви, свързаните приложения и настройките за възстановяване на достъпа.

Най-хубавото е, че не се изискват технически познания. Цялата процедура може да бъде извършена самостоятелно от телефон или компютър.

Първа стъпка - проверете непознатите устройства

За да направите проверката, влезте в своя профил в Google. Натиснете снимката на профила си, изберете „Управление на профила ви в Google“, след което отворете раздела за сигурност.

Там можете да стартирате „Проверка на сигурността“ и да прегледате секцията с устройствата, свързани с акаунта.

Ще видите списък със смартфони, таблети, лаптопи и компютри, на които в момента сте вписани или сте използвали профила си през последните седмици.

Ако откриете устройство, което вече не притежавате, изберете го и натиснете опцията за излизане от профила. Това ще прекрати съответната сесия от разстояние.

Особено внимание заслужават устройства, които изобщо не разпознавате. Google предоставя информация за последната активност и приблизителното местоположение, която може да помогне да установите дали влизането е извършено от вас.

При непозната активност компанията препоръчва незабавно да защитите профила си и да смените паролата.

Втора стъпка - махнете забравените приложения

Тук се крие една от най-интересните особености на проверката.

Възможно е преди години да сте инсталирали приложение, което е поискало разрешение да използва определени данни от профила ви в Google. Може вече да сте изтрили програмата от телефона си, но предоставеният достъп да е останал активен.

Затова Google препоръчва да прегледате списъка с приложения на външни разработчици, свързани с акаунта ви.

В настройките можете да видите какви разрешения сте предоставили и кои програми имат достъп до определени данни.

Ако откриете приложение, което не разпознавате или вече не използвате, можете да премахнете разрешенията му.

Така то няма да може занапред да използва съответния достъп до профила ви. Особено полезно е да проверите приложенията, на които сте разрешили да взаимодействат с Gmail или с личната ви информация.

Трета стъпка - проверете резервния телефон и имейл

Последната важна част от проверката е свързана с възстановяването на акаунта.

Google препоръчва да се уверите, че резервният телефонен номер и допълнителният имейл адрес са актуални.

Това е особено важно, ако сте сменяли телефонния си номер, мобилния оператор или електронната си поща през последните години.

При забравена парола или проблем с влизането именно тези данни могат да помогнат да възстановите достъпа до профила си.

Допълнителна защита осигурява и двуетапното потвърждение, при което за влизане в акаунта се изисква още един начин за удостоверяване на самоличността.

Gmail и Chrome вече вършат още повече работа вместо вас

Наред с препоръките за сигурност Google развива и нови функции, които улесняват ежедневната работа с електронната поща.

Една от тях е по-тясната връзка между Gmail и браузъра Chrome. Тя позволява на браузъра да използва информация от определени електронни писма, за да подпомага попълването на онлайн формуляри.

Например при получаване на код за потвърждение на резервация или покупка Chrome може автоматично да предложи съответните данни, без потребителят да отваря отделно писмото и да ги преписва.

Това е удобно при регистрация за самолетен полет, покупка на железопътни билети или резервация на хотел.

Предвижда се и автоматично попълване на контактна информация като адрес, телефонен номер и електронна поща при онлайн поръчки.

Според „Дивани“ новите възможности първоначално са предоставени на потребители в САЩ и се разширяват постепенно към различни устройства и пазари.