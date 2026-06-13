Браузърът Chrome ще започне да предупреждава за потенциално опасни разширения
Браузърът Chrome 117 на Google, който скоро ще излезе от бета тестовете и ще бъде достъпен за всички потребители
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Браузърът Chrome 117 на Google, който скоро ще излезе от бета тестовете и ще бъде достъпен за всички потребители
Ето защо е изключително важно да актуализирате браузъра си до най-новата версия възможно най-скоро
За да получи достъп до токена, системата изисква от потребителя да потвърди самоличността си, например чрез скенера за пръстови отпечатъци на мобилния...
Целта е дa се пoддъpжa coфтyepът мaĸcимaлнo cтaбилeн и нaдeждeн пo вpeмe нa eпидeмиятa