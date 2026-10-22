Windows 11 спира да разпознава някои флашки. Промяната идва през 2027 г.

Някои флашки и външни твърди дискове може внезапно да престанат да се отварят на компютри с Windows 11 от януари 2027 година. Причината е нова мярка за сигурност на „Майкрософт“, която ще ограничи достъпа до определен вид устройства за съхранение на данни. Промяната засяга и поддържаните версии на Windows 10, но добрата новина е, че повечето обикновени потребители няма да усетят никаква разлика. За новите правила съобщава полското технологично издание ITHardware, като информацията е потвърдена и в официалната документация на „Майкрософт“.

Кои флашки ще бъдат блокирани

Ограничението няма да засегне всички външни носители, а само тези, които използват файловата система ReFS и попадат в обхвата на новата политика.

ReFS е съкращение от Resilient File System. Технологията е разработена от „Майкрософт“ с цел по-голяма надеждност при съхраняването на информация, откриване на повредени данни и в определени случаи тяхното автоматично възстановяване.

Тя се използва предимно при сървъри, големи хранилища за информация и системи за виртуализация.

Проблемът е, че използването на ReFS върху обикновени външни USB устройства не е официално поддържана конфигурация.

„Това не е поддържана конфигурация за ReFS“, посочва „Майкрософт“ в документацията си, обяснявайки защо въвежда ограниченията.

Популярните файлови системи NTFS, FAT32 и exFAT няма да бъдат засегнати. Именно тях използват огромна част от стандартните флашки и преносими дискове.

Първата промяна вече е факт

Новите правила се въвеждат на два етапа. Първият започна на 13 октомври със съответната актуализация за сигурност на Windows.

Засега системата само установява кои външни устройства използват ReFS и записва предупреждение в системния журнал под номер 524. Достъпът до информацията все още не се блокира.

В предупреждението „Майкрософт“ препоръчва: „Преместете тома на поддържан тип диск.“

Вторият етап започва с актуализацията за сигурност през януари 2027 година. Тогава Windows по подразбиране ще отказва да отваря засегнатите външни томове с ReFS.

Това не означава, че информацията върху тях ще бъде изтрита. Проблемът ще бъде в достъпа до данните през операционната система.

Как да проверите дали сте засегнати

Проверката е лесна и не изисква специални компютърни познания.

Поставете флашката или включете външния диск към компютъра. Отворете „Този компютър“ (This PC), намерете съответното устройство и натиснете върху него с десния бутон на мишката.

Изберете „Свойства“ (Properties). В появилия се прозорец потърсете полето „Файлова система“ (File system).

Ако там пише NTFS, FAT32 или exFAT, новото ограничение не ви засяга.

Ако обаче виждате ReFS, е разумно да проверите дали информацията може да бъде преместена върху друго, поддържано устройство.

Важно е да не форматирате прибързано диска, защото това може да доведе до загуба на файловете. Първо направете резервно копие на важните данни.

Може ли забраната да бъде заобиколена

„Майкрософт“ предвижда възможност системните администратори да променят правилото чрез груповите политики или системния регистър на Windows.

Това означава, че забраната няма да бъде абсолютно необратима. В организациите, които използват специализирани външни хранилища, администраторите ще могат да преценят дали е необходимо временно да запазят достъпа.

Компанията обаче препоръчва засегнатите данни и приложения да бъдат преместени към официално поддържани конфигурации преди влизането в сила на ограниченията.

За повечето домашни компютри новото правило няма да промени начина, по който се използват флашките, външните дискове и другите стандартни устройства за съхранение на информация.