Бавният интернет у дома невинаги е по вина на доставчика или остарялото оборудване. Повечето съвременни рутери работят едновременно на две различни честоти, но автоматичните им настройки невинаги осигуряват най-бързата възможна връзка. Специалистите от технологичното издание "ADSLZone" обясняват как потребителите могат сами да подобрят скоростта на домашния си интернет, без да инвестират в ново оборудване.

Две мрежи с различни предимства

Честотата 2,4 GHz осигурява по-голям обхват и по-добро проникване на сигнала през стените. Тя обаче е по-натоварена, тъй като се използва от множество безжични устройства и интелигентни домакински уреди.

Честотата 5 GHz обикновено предлага по-висока скорост и е особено подходяща за гледане на филми с висока резолюция, онлайн игри и изтегляне на големи файлове. Обхватът й обаче е по-малък.

Много рутери обединяват двете честоти под едно име чрез функцията Band Steering, известна също като Smart Connect. Тя автоматично насочва устройствата към подходящия честотен диапазон, но понякога телефонът или лаптопът остават свързани към по-бавната мрежа дори в непосредствена близост до рутера.

Как да промените настройките

Отворете административния панел на рутера, като използвате адреса и данните за достъп, посочени върху корпуса му или в инструкциите на производителя. В раздела за безжична връзка потърсете функцията Band Steering или Smart Connect и я изключете.

Задайте различни имена на двете мрежи, за да ги разпознавате лесно, и запазете промените. Вече ще можете сами да избирате коя връзка да използвате. Сравнете скоростта на двете мрежи от местата, на които най-често използвате интернет.

Някои по-нови рутери поддържат и честота 6 GHz, която предлага допълнителни възможности за високоскоростна връзка при устройства, съвместими с Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7.

Къде да поставите рутера

Местоположението на устройството също има огромно значение. Най-добре е рутерът да бъде поставен на открито и повдигнато място, близо до центъра на жилището. Избягвайте затворените шкафове, пространството зад телевизора и непосредствената близост до микровълнови печки.

За големи жилища и многоетажни къщи подходящо решение са Mesh системите, които използват няколко взаимосвързани устройства за осигуряване на равномерно безжично покритие.