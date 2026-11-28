Изкуственият интелект предизвика революция в математиката и реши една от най-сложните задачи на хилядолетието - хипотезата на Риман, която човешко същество не може да реши вече почти 170 години. Какво означава това за човечеството?

Една от 7-те задачи на хилядолетието, за решението й е обявена награда от 1 милион долара. Левент Алпьоге - математик, който работи за компанията Антропик, твърди, че решението е намерено от изкуствения интелект Клод.

Ваутер Зондстийг, студент по математика: "Случва се много по-бързо, отколкото много хора очакваха."

Ръководителят на изкуствения интелект към компанията МЕТА - Александър Уанг обяви този момент за началото на съществена промяна, с която машините скоро ще превъзхождат по капацитет човека във всяка една сфера.

Валтер фон Суйлеком: "Фактът, че толкова стара задача вече е решена говори много за мощта на изкуствения интелект и това е нещо, с което всеки от нас ще се сблъска."

Андрю Гранвил, изследовател по Теория на числата, Университета в Монреал: "Но математиката е лесна за изкуствения интелект, защото при нея е ясна целта и можеш да я посочиш на компютъра. Когато кажеш - напиши красива поема или хайку, не е ясно каква точно е целта. Ето защо при математиката има такъв невероятен прогрес."

С новите умения идват и нови опасения - изкуственият интелект може да овладее и ключови методи за криптиране, използване за съхранение на данни в банки, в държавни институции. Причината - при инструментите за криптиране се използват математически калкулации, които са лесни за изпълнение в едната посока, но времеемки и сложни в обратната посока. През юли 2024 година той изпълнява математически задачи, които се равняват на 4 часа човешки труд, 1 година по-късно вече се справя със задачи, които биха ни отнели 8 часа. Пробивът идва през май тази година - успява да изпълни задачи, която биха ни отнели 10 години, а сега вече е способен на решения, които биха ни отнели 500 години работа, пише "Лупа".

Гейт Хайъри, професор по математика от Университета в Охайо: "Това означава, че нашите цели и мечти трябва да са доста по-мащабни и по-амбициозни, за да използваме новата технология."

След математиката хората се питат какво следва - физика, биология, химия...