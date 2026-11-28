Сериозни съмнения относно организацията и мерките за сигурност на стадион „Велодром“ в Марсилия изрази изпълнителният директор на „Левски“ Даниел Боримиров след нападението над българските привърженици.

При ексцесиите в четвъртък вечерта, преди началото на двубоя с „Олимпик“ (Марсилия), пострадаха 11 фенове на „сините“.

„Досега не бях срещал такава агресия и омраза срещу нашите фенове. За мен това беше планирано и добре инсценирано“, заяви Боримиров в предаването „Събуди се“ по NOVA.

"Няма как такава група от фенове да се придвижи от едно към друго място и никой от охраната или полицията да не го види и да не предприеме мерки”, коментира Боримиров.

„През 1-2 години отборът на Марсилия е наказван. Не знам защо УЕФА ги допуска в евротурнирите, защо не преместват мача другаде”, коментира още изпълнителният директор на клуба.

По думите му от българска страна е имало предварителен апел да се вземат мерки, но домакините не са го направили.

„От 28 години работя в „Левски”. Това е най-трудно организираното ни гостуване”, каза Галина Костова, ръководител на международния отдел на „Левски”.

Комуникацията с „Олимпик” започнала още през август, след жребия. „Последният месец бяхме в постоянни онлайн срещи с тях. Присъстваха и представители на полицията в града, на УЕФА. Ние казахме нашите опасения, че мачът ще се проведе там. Те подцениха всички обстоятелства, които направихме. Дори предложихме Марсилия да гостува у нас”, каза Костова.

От френска страна обаче казали, че могат да гарантират сигурността само на 500 човека, затова и били пуснати толкова билети за българските фенове. Костова обясни, че освен тези 500 билета по протокол домакините са предоставили 20 VIP билета за централната ложа и 200 билета първа категория.

Даниел Боримиров обясни и защо не са прекъснали мача. „От мястото, където седяхме, нямахме видимост към нашите фенове. Първо не разбирахме какво се случва. Галина ми се обади и веднага отидохме при делегата. Тя вече разговаряше с него и попита защо не предприемат мерки. Той каза: „Аз заснемам това и ще бъде описано в протокола на УЕФА”. Делегатът и съдията са тези, които могат да спрат мача”, обясни Боримиров.